WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Монца / Отчет о секции

Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд

Поделились
Комментарии
Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд
Автор:
, Главный редактор

Пока ситуация в борьбе за чемпионство складывается в пользу более молодого претендента

Дани Сордо на Hyundai, выиграв последний пятничный спецучасток, вышел в лидеры Ралли Монца – последнего в этом сезоне этапа чемпионата мира.

Напомним, что ранее на первую позицию прорвался Эсапекка Лаппи – благодаря тому, что обул свой Ford в шины для снежной трассы, в то время как остальные экипажи использовали дождевые покрышки. Перед стартом последнего спецучастка пятницы финн с целью поберечь столь ценные в этих условиях шины предпочел переобуться в дождевую резину – и прогадал. На 16 км дистанции Лаппи регулярно терял время из-за аквапланирования, а однажды съехал за пределы дороги – к счастью, там, где врезаться можно было лишь в тюк с сеном. В итоге перед двумя заключительными днями гонки Лаппи отстает от Сордо всего на секунду.

После неудачного выступления на двух первых пятничных допах активно отыгрываются претенденты на чемпионский титул – Себастьен Ожье и Элфин Эванс (оба представляют команду Toyota). Француз и британец занимают 3-е и 4-е места, но эта ситуация на руку скорее Эвансу, лидирующему в общем зачете чемпионата с отрывом в 14 очков. Если гонщики сохранят свои позиции до финиша, британец впервые в карьере станет чемпионом мира – даже если на т.н. призовом спецучастке не наберет ни одного бонусного балла, а его соперник завоюет максимальные пять.

Читайте также:

Неудачно пятница прошла для Тьерри Невилля и Теему Сунинена. Бельгиец допустил сразу несколько ошибок – а итоге двигатель его Hyundai заглох в момент проезда большой лужи и отказался заводиться вновь. Причиной схода Сунинена также стал мотор – но на Ford финна он работал с перебоями с самого утра. Сунинен окончательно сошел с дистанции ралли, в то время как Невилль в теории еще может вернуться в гонку, пусть и без надежды на достойный результат.

Читайте также:

Положение в гонке после 6-ти СУ (из 16-ти)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Отрыв Отставание
1 Spain Дани Сордо
Spain Карлос дель Баррио 		Hyundai i20 Coupe WRC    
2 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Ford Fiesta WRC 1.000 1.000
3 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC 12.000 11.000
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC 17.100 5.100
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC 17.700 0.600
6 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC 24.800 7.100
7 Norway Андреас Миккельсен
Norway Андерс Егер 		Škoda Fabia Rally2 evo 1'04.200 39.400
8 Norway Оле Кристиан Вайби
Sweden Йонас Андерссон 		Hyundai i20 Coupe WRC 1'14.300 10.100
9 Finland Эмиль Линдхольм
Mikael Korhonen		 Škoda Fabia Rally2 evo 1'56.700 42.400
10 Norway Оливер Сольберг
Aaron Johnston		 Škoda Fabia Rally2 evo 1'57.900 1.200
Полные результаты
Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке

Предыдущая новость

Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монца
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году
Формула 1 Формула 1 / Новости

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Самое важное:

Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд
WRC WRC / Отчет о секции

Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд

Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке
WRC WRC / Новость

Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке

Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца
WRC WRC / Отчет о секции

Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках
WRC WRC / Новость

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

2
Формула 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

3
Формула 1

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

4
Формула 1

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году

12ч
5
Формула 1

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Самое важное:

Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд
WRC

Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд

Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке
WRC

Финал WRC в Монце проходит весело: у Ожье запотело лобовое, Невилль застрял в сетке

Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца
WRC

Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках
WRC

Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках

Марадона и гонки. Кто предлагал ему тесты в Формуле 1 и кто выходил в его футболке на подиум
Формула 1

Марадона и гонки. Кто предлагал ему тесты в Формуле 1 и кто выходил в его футболке на подиум

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC
3 мая 2020 г.

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC
17 апр. 2020 г.

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.