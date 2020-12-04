Дани Сордо на Hyundai, выиграв последний пятничный спецучасток, вышел в лидеры Ралли Монца – последнего в этом сезоне этапа чемпионата мира.

Напомним, что ранее на первую позицию прорвался Эсапекка Лаппи – благодаря тому, что обул свой Ford в шины для снежной трассы, в то время как остальные экипажи использовали дождевые покрышки. Перед стартом последнего спецучастка пятницы финн с целью поберечь столь ценные в этих условиях шины предпочел переобуться в дождевую резину – и прогадал. На 16 км дистанции Лаппи регулярно терял время из-за аквапланирования, а однажды съехал за пределы дороги – к счастью, там, где врезаться можно было лишь в тюк с сеном. В итоге перед двумя заключительными днями гонки Лаппи отстает от Сордо всего на секунду.

После неудачного выступления на двух первых пятничных допах активно отыгрываются претенденты на чемпионский титул – Себастьен Ожье и Элфин Эванс (оба представляют команду Toyota). Француз и британец занимают 3-е и 4-е места, но эта ситуация на руку скорее Эвансу, лидирующему в общем зачете чемпионата с отрывом в 14 очков. Если гонщики сохранят свои позиции до финиша, британец впервые в карьере станет чемпионом мира – даже если на т.н. призовом спецучастке не наберет ни одного бонусного балла, а его соперник завоюет максимальные пять.

Неудачно пятница прошла для Тьерри Невилля и Теему Сунинена. Бельгиец допустил сразу несколько ошибок – а итоге двигатель его Hyundai заглох в момент проезда большой лужи и отказался заводиться вновь. Причиной схода Сунинена также стал мотор – но на Ford финна он работал с перебоями с самого утра. Сунинен окончательно сошел с дистанции ралли, в то время как Невилль в теории еще может вернуться в гонку, пусть и без надежды на достойный результат.

Положение в гонке после 6-ти СУ (из 16-ти)