Сордо лидирует в Ралли Монца, между претендентами на титул – 5 секунд
Пока ситуация в борьбе за чемпионство складывается в пользу более молодого претендента
Дани Сордо на Hyundai, выиграв последний пятничный спецучасток, вышел в лидеры Ралли Монца – последнего в этом сезоне этапа чемпионата мира.
Напомним, что ранее на первую позицию прорвался Эсапекка Лаппи – благодаря тому, что обул свой Ford в шины для снежной трассы, в то время как остальные экипажи использовали дождевые покрышки. Перед стартом последнего спецучастка пятницы финн с целью поберечь столь ценные в этих условиях шины предпочел переобуться в дождевую резину – и прогадал. На 16 км дистанции Лаппи регулярно терял время из-за аквапланирования, а однажды съехал за пределы дороги – к счастью, там, где врезаться можно было лишь в тюк с сеном. В итоге перед двумя заключительными днями гонки Лаппи отстает от Сордо всего на секунду.
После неудачного выступления на двух первых пятничных допах активно отыгрываются претенденты на чемпионский титул – Себастьен Ожье и Элфин Эванс (оба представляют команду Toyota). Француз и британец занимают 3-е и 4-е места, но эта ситуация на руку скорее Эвансу, лидирующему в общем зачете чемпионата с отрывом в 14 очков. Если гонщики сохранят свои позиции до финиша, британец впервые в карьере станет чемпионом мира – даже если на т.н. призовом спецучастке не наберет ни одного бонусного балла, а его соперник завоюет максимальные пять.
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Неудачно пятница прошла для Тьерри Невилля и Теему Сунинена. Бельгиец допустил сразу несколько ошибок – а итоге двигатель его Hyundai заглох в момент проезда большой лужи и отказался заводиться вновь. Причиной схода Сунинена также стал мотор – но на Ford финна он работал с перебоями с самого утра. Сунинен окончательно сошел с дистанции ралли, в то время как Невилль в теории еще может вернуться в гонку, пусть и без надежды на достойный результат.
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Положение в гонке после 6-ти СУ (из 16-ти)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|1
| Дани Сордо
Карлос дель Баррио
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Ford Fiesta WRC
|1.000
|1.000
|3
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|12.000
|11.000
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|17.100
|5.100
|5
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|17.700
|0.600
|6
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|24.800
|7.100
|7
| Андреас Миккельсен
Андерс Егер
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1'04.200
|39.400
|8
| Оле Кристиан Вайби
Йонас Андерссон
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1'14.300
|10.100
|9
| Эмиль Линдхольм
Mikael Korhonen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1'56.700
|42.400
|10
| Оливер Сольберг
Aaron Johnston
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1'57.900
|1.200
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монца
|Автор
|Кирилл Качнов