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WRC / Ралли Италия / Отчет о секции

Сордо лидирует на Ралли Италия, Грязин сошел из-за нехватки шин

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Сордо лидирует на Ралли Италия, Грязин сошел из-за нехватки шин
Автор:
, Главный редактор

Российского пилота подвело отсутствие «лишнего» запасного колеса

Дани Сордо, выступающий на автомобиле Hyundai, закончил лидером первый день Ралли Италия. Испанец выиграл 4 из 6-ти пятничных допов и в результате на 17 секунд оторвался от ближайшего преследователя, которым в настоящий момент является Теему Сунинен на Ford.

Многие пилоты по ходу дня жаловались на нехватку зацепа – и в этих условиях главные претенденты на чемпионский титул выбрали осторожную тактику. Тем более – на фоне проблем, возникших у двух пилотов заводских команд. Примечательно, что с проблемами столкнулись гонщики, которые сейчас имеют на счету поровну очков и делят третье место в общем зачете. В первой половине дня из-за неисправности подвески много времени потерял действующий чемпион Отт Тянак на Hyundai, а после обеда по не известной пока причине от лидеров резко отстал Калле Рованпера на Toyota.

В результате лидирующий в чемпионате Элфин Эванс на Toyota занимает после первого дня гонки 5-е место, а его товарищ по команде и ближайший преследователь Себастьен Ожье находится на строчку выше. Француз ведет плотную борьбу за третье место с Тьерри Невиллем на Hyundai: сейчас пилотов разделяет 0,8 секунды – от лидера при этом они отстают больше чем на полминуты. 

Россиянин Николай Грязин, выступающий на Hyundai в младшем классе WRC 2, не смог добраться до финиша. Ошибка пилота на 5-м допе привела к повреждению сразу двух покрышек – и так как в автомобиле россиянина было только одно запасное колесо (гонщики часто так поступают, чтобы не утяжелять машину), продолжить движение без посторонней помощи экипаж не смог.

За пропуск нескольких допов россиянин получил большой временной штраф – но вернуться в гонку он сможет. Субботняя программа Ралли Италия состоит из 5-ти спецучастков общей дистанцией чуть больше 100 километров.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия
Пилоты Николай Грязин
Автор Кирилл Качнов

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