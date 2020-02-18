Сордо будет третьим гонщиком Hyundai на Ралли Мексика
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Корейский производитель подтвердил свой состав на третий этап WRC: компанию Отту Тянаку и Тьерри Невиллю впервые составит Дани Сордо
Изначально Сордо должен был заменять Себастьена Леба в тех гонках, где француз не выйдет на старт. Но эта схема оказалась нарушена уже ко второму этапа сезона в Швеции: Леб передумал стартовать там, однако команда отдала его машину Крейгу Брину.
Так что для Сордо сезон-2020 стартует только 12-15 марта в Мексике, где участникам впервые в году предстоит соревноваться на классическом гравийном покрытии.
Ранее Дани уже десять раз выступал на Ралли Мексика, лучшей для него стала гонка 2018 года, когда испанец занял за рулем Hyundai второе место. Еще четырежды он финишировал четвертым.
После двух этапов Hyundai занимает второе место в чемпионате производителей WRC, уступая десять очков Toyota.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Мексико
|Пилоты
|Дани Сордо
|Команды
|Hyundai Motorsport
|Автор
|Джейми Кляйн
Сордо будет третьим гонщиком Hyundai на Ралли Мексика
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