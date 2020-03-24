Сольберги проводят виртуальное Ралли Аргентина

Раллист Оливер Сольберг и его отец, экс-чемпион мира Петтер Сольберг объявили в социальных сетях о проведении на следующей неделе виртуального турнира The Solberg RACE.

Любой желающий сможет в течение этой недели (по 28 марта) проехать в игре DiRT Rally 2.0 спецучасток Эль Кондор, входящий в программу Ралли Аргентина – и тем, кто покажет три лучших времени, обещаны привлекательные призы. В первые два дня возможностью воспользовались больше полутора тысяч участников. Сами Сольберги также пообещали совершить свои попытки, чтобы дать возможность игрокам сравнить свои результаты с временами профессиональных спортсменов.

Напомним, что Оливер Сольберг в этом сезоне выступает на этапах чемпионата мира в классе WRC 3. Петтер Сольберг официально закончил карьеру в прошлом году, финишировав 10-м в Ралли Великобритания за рулем автомобиля младшей категории WRC-2.