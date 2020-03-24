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Сольберги проводят виртуальное Ралли Аргентина

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Сольберги проводят виртуальное Ралли Аргентина
Автор:
, Главный редактор
24 мар. 2020 г., 20:00

Скандинавская раллийная семья решила сразиться с соперниками на трассе кибергонок – однако виртуальное ралли будет состоять из одного-единственного спецучастка

Раллист Оливер Сольберг и его отец, экс-чемпион мира Петтер Сольберг объявили в социальных сетях о проведении на следующей неделе виртуального турнира The Solberg RACE.

Любой желающий сможет в течение этой недели (по 28 марта) проехать в игре DiRT Rally 2.0 спецучасток Эль Кондор, входящий в программу Ралли Аргентина – и тем, кто покажет три лучших времени, обещаны привлекательные призы. В первые два дня возможностью воспользовались больше полутора тысяч участников. Сами Сольберги также пообещали совершить свои попытки, чтобы дать возможность игрокам сравнить свои результаты с временами профессиональных спортсменов.

Напомним, что Оливер Сольберг в этом сезоне выступает на этапах чемпионата мира в классе WRC 3. Петтер Сольберг официально закончил карьеру в прошлом году, финишировав 10-м в Ралли Великобритания за рулем автомобиля младшей категории WRC-2.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Петтер Сольберг , Оливер Сольберг
Автор Кирилл Качнов

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