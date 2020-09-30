Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп

Экс-чемпион мира по ралли Петтер Сольберг выйдет на трассу Ралли Италия – очередного этапа чемпионата мира, который пройдет с 8 по 11 октября. Норвежец будет пилотировать автомобиль Citroen C3, который используется для испытаний шин Pirelli.

В следующем году итальянская компания будет поставлять участникам чемпионата новую модель шин для езды по грунтовым трассам – и проверка на трассе одного из этапов чемпионата мира является частью испытаний новых покрышек.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении выступление Сольберга выглядит скорее рекламной акцией. В частности, экс-чемпион мира проедет только один спецучасток, причем далеко не самый длинный – Сассари протяженностью около 7 км. А роль штурмана будет играть еще один норвежец – Андреас Миккельсен, победитель трех этапов чемпионата мира. К тому же, накануне старта гонки Сольберг и Миккельсен будут выступать в роли водителей гоночного такси, катая важных гостей мероприятия на том же самом Citroen C3.

«На спецучастке мы не поедем слишком быстро – но я уверен, всем будет очень весело», – сообщил Сольберг журналистам британского издания Autosport, подтвердив тем самым, что речь идет скорее о пиар-мероприятии, чем о полноценных испытаниях.

Свою карьеру спортсмена Сольберг завершил в прошлом году, сосредоточившись на работе с сыном Оливером (он также стал раллистом и сейчас является одним из лидеров чемпионата Европы).