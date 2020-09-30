WRC
WRC
R
WRC
Ралли Эстония
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Италия / Новость

Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп

Поделились
Комментарии
Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп
Автор:
, Главный редактор

Эпилогом карьеры норвежца станет участие то ли в тестах, то ли в рекламе новых шин Pirelli

Экс-чемпион мира по ралли Петтер Сольберг выйдет на трассу Ралли Италия – очередного этапа чемпионата мира, который пройдет с 8 по 11 октября. Норвежец будет пилотировать автомобиль Citroen C3, который используется для испытаний шин Pirelli.

В следующем году итальянская компания будет поставлять участникам чемпионата новую модель шин для езды по грунтовым трассам – и проверка на трассе одного из этапов чемпионата мира является частью испытаний новых покрышек.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении выступление Сольберга выглядит скорее рекламной акцией. В частности, экс-чемпион мира проедет только один спецучасток, причем далеко не самый длинный – Сассари протяженностью около 7 км. А роль штурмана будет играть еще один норвежец – Андреас Миккельсен, победитель трех этапов чемпионата мира. К тому же, накануне старта гонки Сольберг и Миккельсен будут выступать в роли водителей гоночного такси, катая важных гостей мероприятия на том же самом Citroen C3.

«На спецучастке мы не поедем слишком быстро – но я уверен, всем будет очень весело», – сообщил Сольберг журналистам британского издания Autosport, подтвердив тем самым, что речь идет скорее о пиар-мероприятии, чем о полноценных испытаниях.

Свою карьеру спортсмена Сольберг завершил в прошлом году, сосредоточившись на работе с сыном Оливером (он также стал раллистом и сейчас является одним из лидеров чемпионата Европы).

Читайте также:

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Предыдущая новость

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия
Пилоты Петтер Сольберг
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

Honda была вынуждена придушить моторы перед Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda была вынуждена придушить моторы перед Сочи

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило
MotoGP MotoGP / Самое интересное

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

«Мне с похмелья слоны чудятся?» Феттель вспомнил, как праздновал последний титул
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

«Мне с похмелья слоны чудятся?» Феттель вспомнил, как праздновал последний титул

Шварцман за рулем болида Формулы 1 – первые фото
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман за рулем болида Формулы 1 – первые фото

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Сегодня Шварцман впервые сядет за руль Формулы 1. Он выведет на трассу болид Ferrari

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

Самое важное:

Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп
WRC WRC / Новость

Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Дакар Дакар / Новость

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года
WRC WRC / Новость

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс
WRC WRC / Отчет о гонке

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс

Самое читаемое

1
Формула 1

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

2
Формула 1

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

3
Формула 1

Honda была вынуждена придушить моторы перед Сочи

4
MotoGP

Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

5
Формула 1

«Мне с похмелья слоны чудятся?» Феттель вспомнил, как праздновал последний титул

Самое важное:

Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп
WRC

Сольберг вернется в WRC. Но проедет только один доп

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Дакар

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года
WRC

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс
WRC

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников
WRC

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.