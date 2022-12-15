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Сольберг проведет сезон-2023 в «младшем» зачете WRC на Skoda

После ухода из Hyundai гонщик решил на год покинуть премьер-класс мирового ралли

Том Ховард
Автор:
, News editor
Сольберг проведет сезон-2023 в «младшем» зачете WRC на Skoda
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Оливер Сольберг – сын чемпиона WRC 2003 года Петтера Сольберга – вел переговоры с M-Sport о возможности стартовать на технике Rally1, но в итоге предпочел контракт со Skoda.

21-летний швед будет выступать в новом чемпионате мира за полузаводскую команду Toksport при поддержке Monster Energy. Место в правом кресле Fabia RS Rally2 займет штурман Эллиотт Эдмондсон. 

«Все знают, сколь велика конкуренция в WRC2, потому я считаю фантастической возможность выступать там и сражаться с многими замечательными гонщиками, – сказал Сольберг. – Новая Fabia – это машина, о которой все говорят. Я уже протестировал ее во Франции и был впечатлен, так как сразу ощутил уверенность и почувствовал верный отклик на свои действия.

Также я очень рад сотрудничеству с Toksport. Это настоящие профессионалы, для которых, кажется, вообще не существует проблем. Так что нас ждет славный сезон-2023».

Оливер Сольберг, Hyundai World Rally Team

Оливер Сольберг, Hyundai World Rally Team

Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Уже 19-22 января Оливера и других участников WRC ждет старт нового чемпионата в Монте-Карло. 

«Это невероятно сложная гонка, – признался швед. – Там ты никогда не можешь знать, какой будет погода. Произойти может все, что угодно. Я использую это ралли, чтобы лучше узнать машину и команду, а борьба за очки начнется для меня со следующего этапа в Швеции».

В 2020 году Сольберг уже провел на Skoda несколько гонок в чемпионате мира и Европы. Его лучшим результатом стало второе место в Монце. 

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