Сольберг попал в серьезную аварию в Хорватии, его машина сгорела

Экипаж Оливера Сольберга и Эллиотта Эдмондсона занимал пятое место по итогам пятничной программы на Ралли Хорватия. Однако второй день гонки начался для экипажа с серьезной аварии.

Гонщик, выступающий под шведским флагом, ошибся спустя 3,9 км после старта первого спецучастка. Из-за нехватки сцепления на сыром асфальте машину вынесло с трассы в быстром повороте, она развернулась на 180 градусов и врезалась в группу деревьев с левой стороны.

Пилот и штурман выбрались из Hyundai – команда уже подтвердила, что оба в порядке, – однако машину охватил огонь, который начался в задней части. Справиться с ним удалось лишь спустя какое-то время после прибытия спасателей. Уже понятно, что продолжить гонку Сольбергу не удастся

A look at the incident which eventually caused Solberg's Hyundai i20 N to catch fire ⬇️pic.twitter.com/Si4oDPhTXd