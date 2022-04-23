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WRC / Ралли Хорватия Новости

Сольберг попал в серьезную аварию в Хорватии, его машина сгорела

Второй день балканского этапа WRC начался для гонщика Hyundai с серьезного происшествия

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сольберг попал в серьезную аварию в Хорватии, его машина сгорела
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Экипаж Оливера Сольберга и Эллиотта Эдмондсона занимал пятое место по итогам пятничной программы на Ралли Хорватия. Однако второй день гонки начался для экипажа с серьезной аварии. 

Гонщик, выступающий под шведским флагом, ошибся спустя 3,9 км после старта первого спецучастка. Из-за нехватки сцепления на сыром асфальте машину вынесло с трассы в быстром повороте, она развернулась на 180 градусов и врезалась в группу деревьев с левой стороны. 

Пилот и штурман выбрались из Hyundai – команда уже подтвердила, что оба в порядке, – однако машину охватил огонь, который начался в задней части. Справиться с ним удалось лишь спустя какое-то время после прибытия спасателей. Уже понятно, что продолжить гонку Сольбергу не удастся 

После этого происшествия организаторы гонки отменили СУ9, который успели завершить лишь четыре экипажа, стартовавшие перед Оливером. Остальные участники в соответствии с правилами WRC получили номинальное время. 

К середине субботы Калле Рованпера из Toyota сохранил лидерство в ралли, однако от минуты с лишним его преимущества осталось всего 18 секунд – именно столько финну сейчас уступает Отт Тянак. 

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