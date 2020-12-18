Сольберг-младший стал гонщиком Hyundai. Пока в WRC2

Программа Оливера на 2021 год предусматривает старты в зачете WRC2. О планах на сезон-22 пока официально не объявлено, но есть все основания говорить о переходе гонщика в топовую категорию мирового ралли.

Ранее Сольберг-младший входил в заводскую команду Skoda, выступая как на Fabia R5, так и на родственном Volkswagen Polo R5. По итогам минувшего сезона Оливер, стартующий под шведским флагом, стал вторым в чемпионате Европы (позади Алексея Лукьянюка) и четвертым в классе WRC3 мирового первенства.

«Стать гонщиком Hyundai Motorsport – это фантастика, – цитирует его пресс-служба. – Даже когда я просто говорю, что теперь выступаю за этого производителя, то начинаю улыбаться.

Для меня это еще один шаг вперед. И ощущения такие, что это новая глава. Я начал карьеру, теперь пришло время для следующей ее части. Сегодня мы можем радоваться контракту, но уже завтра начнется непростая работа, чтобы добиться максимума от сотрудничества с чемпионами мира».

Новый сезон WRC стартует в конце января в Монте-Карло.