Сольберг готовится выставить свою команду в WRC

Петтер Сольберг в интервью норвежской редакции телеканала Eurosport подтвердил обоснованность слуха, который в последние месяцы активно циркулировал в раллийных кругах. Экс-чемпион мира сообщил, что в ближайшие годы собирается выставить в чемпионате мира собственную команду.

По словам Сольберга, он в течение достаточно долгого времени ведет переговоры сразу с двумя автомобильными марками, которые мог бы представлять в WRC. Норвежец рассчитывает стать руководителем именно заводского коллектива. Опыт управления своей частной командой у Сольберга уже есть: в течение трех сезонов он выходил на старт чемпионата мира за рулем разных моделей Citroen в составе Petter Solberg Racing Team, больше десяти раз финишировал на подиуме и занял третье место в общем зачете в 2010 году.

«Я четко представляю, кто из специалистов должен и будет работать со мной. Все-таки люди – это главное, – рассказал раллист. – По сути все готово – мне надо только нажать на кнопку, чтобы процесс пошел. Теперь надо ждать. Мы вполне можем выйти на старт в 2022 году – но из-за коронавируса все может быть перенесено на 2023-й или 2024-й.

Что важно – в моей команде не будет никакой политики. Не хочу быть стратегом с серьезным лицом, которых наверняка много в других командах. Будем просто побеждать».