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SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»

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SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»
Автор:
, Редактор
5 февр. 2020 г., 09:38

В России сняли мультипликационный сериал про гонки.

Российская гоночная программа SMP Racing намерена запустить мультипликационный детский сериал, который станут транслировать в эфире программы «Спокойной ночи, малыши!». Его создателем выступила студия «Меркатор Анимэйшн».

Сюжет мультфильма будет полностью посвящён гонкам. Прототипом главного героя сериала стал гоночный автомобиль BR01, с которым SMP Racing участвовала в гонках на выносливость и заняла первое место среди машин с негибридными силовыми установками в прошлогодних «24 часах Ле-Мана».

При этом сам мультфильм называется «Супер Ралли», что позволяет предположить, что его сюжет будет посвящен не марафонским гонкам спортпрототипов.

Закрытый показ мультфильма состоится 11 февраля. Дата его премьеры на телевидение пока не сообщается.

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Об этой статье

Серия WEC , WRC
Автор Сергей Иванов

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