Компания WRC Promoter, занимающаяся сейчас организацией чемпионата мира по ралли, со следующего года также станет промоутером европейского раллийного чемпионата. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сайт DirtFish.

Руководитель Комиссии FIA по ралли Ив Маттон в общении с журналистами DirtFish отказался комментировать конкретную информацию – однако заявил, что в интересах выстраивания единой пирамиды соревнований работа одного промоутера с двумя турнирами разного уровня может иметь смысл.

Напомним, в настоящий момент промоутером чемпионата Европы по ралли является компания Eurosport Events, входящая в структуру одноименного телеканала и также занимающаяся организацией кузовного кубка мира WTCR. Следующий сезон должен был стать последним в рамках 10-летнего контракта, который в свое время Eurosport Events заключила с FIA.

В последние годы одним из лидеров чемпионата Европы является россиянин Алексей Лукьянюк (на фото). Пилот является действующим чемпионом турнира, причем завоеванный в прошлом году титул стал для проживающего в Петербурге спортсмена уже вторым. В этом сезоне ни одного этапа серии пока не состоялось – по предварительной информации, открыть сезон участники чемпионата должны в Польше во второй половине июня.

Для компании WRC Promoter, которая в долях принадлежит Red Bull и немецкому медиахолдингу KW25, европейский чемпионат станет уже вторым приобретением за год. В феврале WRC Promoter уже получил права на организацию чемпионата мира по ралли-кроссу.