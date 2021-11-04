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СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба

Автор:
, главный редактор

Команда M-Sport планирует выставить на первую гонку 2022 года неожиданно много машин

СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба

Команда M-Sport, выступающая в чемпионате мира по ралли на автомобилях марки Ford, готовит к январскому Ралли Монте-Карло сразу 4 автомобиля – в то время как на большинстве этапов WRC в этом году выставляла лишь 2 машины. Соответствующей информацией с читателями поделился сайт DirtFish.com.

Примечательно, что из пилотов, которые будут управлять этими автомобилями, известно пока только об одном – ирландце Крейге Брине, о контракте с которым команда объявила в начале октября.

Логично предположить, что еще двумя пилотами станут Гас Гринсмит и Адриан Фурмо – оба выступают в составе M-Sport в этом году, а француз также активно вовлечен в испытания машины следующего сезона, которая построена по новым техтребованиям.

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Но наибольший интерес у болельщиков наверняка вызовет четвертое имя. Некоторое время назад появилась информация, что M-Sport ведет переговоры о выступлении в нескольких гонках с 9-кратным чемпионом мира Себастьеном Лебом. И, по данным DirtFish.com, одну из четырех машин M-Sport готовит именно для лучшего раллиста всех времен.

Напомним, что Леб перешел от постоянных выступлений в WRC к эпизодическим в конце 2012 года. С тех пор он проехал 16 этапов чемпионата на автомобилях Citroen и Hyundai, одержав три победы. Последнюю гонку (за рулем Hyundai) француз провел в прошлом году в Турции, где финишировал на 3-м месте. После этого контракт гонщика с корейским автопроизводителем не был продлен.

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