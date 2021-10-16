Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании
Чемпион 2019 года не сможет продолжить выступление на этапе
Пятница на Ралли Испании запомнилось двумя сходами. На первом спецучастке сошел Такамото Катсута, а на четвертом выбыл чемпион 2019 года эстонец Отт Тянак.
И если Катсута очевидно разбил левый передний край машины и фатально повредил подвеску, то автомобиль Тянака после удара выглядел достаточно целым. Однако гонщик остался на обочине и не финишировал на спецучастке, а позже объяснил, что был вынужден сойти.
«В пятницу нас преследовали неприятные сюрпризы, – рассказал Тянак. – На втором спецучастке я сам устроил себе разворот. А после обеда мы вылетели с трассы и были вынуждены сдаться.
Наша машина ударилась о дерево, что ее прилично повредило. К сожалению, починить ее оказалось невозможно. Похоже, я просто превысил скорость в повороте. Я заблокировал колеса, а с учетом того, что трасса была грязная, ничего сделать оказалось нельзя. К счастью ни я, ни мой штурман не пострадали».
Дополнительная информация: Том Ховард
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