Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании

Пятница на Ралли Испании запомнилось двумя сходами. На первом спецучастке сошел Такамото Катсута, а на четвертом выбыл чемпион 2019 года эстонец Отт Тянак.

И если Катсута очевидно разбил левый передний край машины и фатально повредил подвеску, то автомобиль Тянака после удара выглядел достаточно целым. Однако гонщик остался на обочине и не финишировал на спецучастке, а позже объяснил, что был вынужден сойти.

«В пятницу нас преследовали неприятные сюрпризы, – рассказал Тянак. – На втором спецучастке я сам устроил себе разворот. А после обеда мы вылетели с трассы и были вынуждены сдаться.

Наша машина ударилась о дерево, что ее прилично повредило. К сожалению, починить ее оказалось невозможно. Похоже, я просто превысил скорость в повороте. Я заблокировал колеса, а с учетом того, что трасса была грязная, ничего сделать оказалось нельзя. К счастью ни я, ни мой штурман не пострадали».

Дополнительная информация: Том Ховард