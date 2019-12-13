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Skoda свернула заводскую программу в WRC

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Skoda свернула заводскую программу в WRC
Автор:
13 дек. 2019 г., 07:45

Чешская марка сосредоточится на технической поддержке пилотов и команд, выступающих в соревнованиях разного уровня на хэтчбеках Fabia категории R5.

Во вторник вечером в штаб-квартире марки Skoda в чешском Млада-Болеславе прошло традиционное торжественное мероприятие по случаю окончания очередного гоночного сезона. В ходе которого, само собой, был отмечен главный спортивный успех бренда в этом году: заводская команда Skoda Motorsport в четвертый раз подряд одержала двойную победу в категории WRC 2 чемпионата мира по ралли (точнее, чешский коллектив выступал в просуществовавшей всего один год подкатегории WRC 2 Pro). Представлявший чешскую марку Калле Рованпера выиграл личный зачет, а Skoda Motorsport стала лучшей среди команд.

Skoda Motorsport – чуть ли не единственная заводская команда, в последние годы постоянно присутствовавшая в чемпионате мира WRC 2, и в будущем году коллектив имел хорошие шансы стать лучшим в пятый раз подряд. Однако на мероприятии в Млада-Болеславе было официально объявлено, что в следующем году заводской коллектив не будет представлен в мировом первенстве.

«Причина отчасти в высокой популярности наших машин среди частных пилотов, – обрисовал журналистам ситуацию менеджер команды Павел Хортек. – Мы продали уже больше трехсот автомобилей, и их покупателям требуется определенная техническая поддержка. А у нас не так много ресурсов, чтобы и оказывать эту поддержку, и содержать полноценную заводскую команду».

Таким образом, в будущем гоночное подразделение чешской марки сосредоточится на работе с частными командами, выступающими на хэтчбеках Fabia. Единственным заводским пилотом коллектива останется чех Ян Копецкий, выигравший чемпионат мира в категории WRC 2 в 2018 году. Однако и он будет выступать только в чемпионате Чехии, а его машина будет обслуживаться одной из частных чешских команд.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Ян Копецкий
Команды Skoda Motorsport
Автор Серхио Лийо

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