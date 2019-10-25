Shitroen. Жена Ожье обрушилась на Citroen

Себастьен Ожье начал ралли в Каталонии с победы на первом спецучастке, но затем откатился назад из-за неполадок с гидравлической системой.

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Случившееся испортило настроение не только Ожье, но и его жене, немецкой телеведущей Андреа Кайзер. В своем твиттере она обругала Citroen.

«Мне нечего сказать о Citroen Racing! Как вам не стыдно давать чемпиону мира такую машину!» – написала она, приправив сообщение явно негативными эмодзи и хэштегом #Shitroen.

Далеко не все пользователи твиттера поддержали Кайзер. «Не очень профессионально для медиа-персоны», – написал один. «Сначала научись проигрывать», – посоветовал другой.

Из-за поломки машины шансы Ожье нагнать Отта Тянака в борьбе за титул значительно снизились. Накануне предпоследнего ралли в сезоне француз проигрывал гонщику Toyota 28 очков.

К моменту публикации заметки Кайзер удалила твит.

Дополнительная информация: Маркус Лютгенс