#Shitroen. Жена Ожье обрушилась на Citroen
Супруга Себастьена Ожье весьма резко отозвалась о команде Citroen после технических проблем мужа на Ралли Испания.
Себастьен Ожье начал ралли в Каталонии с победы на первом спецучастке, но затем откатился назад из-за неполадок с гидравлической системой.
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Случившееся испортило настроение не только Ожье, но и его жене, немецкой телеведущей Андреа Кайзер. В своем твиттере она обругала Citroen.
«Мне нечего сказать о Citroen Racing! Как вам не стыдно давать чемпиону мира такую машину!» – написала она, приправив сообщение явно негативными эмодзи и хэштегом #Shitroen.
Далеко не все пользователи твиттера поддержали Кайзер. «Не очень профессионально для медиа-персоны», – написал один. «Сначала научись проигрывать», – посоветовал другой.
Из-за поломки машины шансы Ожье нагнать Отта Тянака в борьбе за титул значительно снизились. Накануне предпоследнего ралли в сезоне француз проигрывал гонщику Toyota 28 очков.
К моменту публикации заметки Кайзер удалила твит.
Дополнительная информация: Маркус Лютгенс
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Источник: Тянак перейдет в Hyundai с 2020 года
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Испания
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Команды
|Citroen WRT
|Автор
|Денис Буденков
#Shitroen. Жена Ожье обрушилась на Citroen
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