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WRC / Ралли Испания / Новость

#Shitroen. Жена Ожье обрушилась на Citroen

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#Shitroen. Жена Ожье обрушилась на Citroen
Автор:
25 окт. 2019 г., 13:48

Супруга Себастьена Ожье весьма резко отозвалась о команде Citroen после технических проблем мужа на Ралли Испания.

Себастьен Ожье начал ралли в Каталонии с победы на первом спецучастке, но затем откатился назад из-за неполадок с гидравлической системой.

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Случившееся испортило настроение не только Ожье, но и его жене, немецкой телеведущей Андреа Кайзер. В своем твиттере она обругала Citroen.

«Мне нечего сказать о Citroen Racing! Как вам не стыдно давать чемпиону мира такую машину!» – написала она, приправив сообщение явно негативными эмодзи и хэштегом #Shitroen.

Далеко не все пользователи твиттера поддержали Кайзер. «Не очень профессионально для медиа-персоны», – написал один. «Сначала научись проигрывать», – посоветовал другой.

Из-за поломки машины шансы Ожье нагнать Отта Тянака в борьбе за титул значительно снизились. Накануне предпоследнего ралли в сезоне француз проигрывал гонщику Toyota 28 очков.

 

К моменту публикации заметки Кайзер удалила твит.

Дополнительная информация: Маркус Лютгенс

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Источник: Тянак перейдет в Hyundai с 2020 года
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Испания
Пилоты Себастьен Ожье
Команды Citroen WRT
Автор Денис Буденков

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