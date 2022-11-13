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WRC / Ралли Япония Отчет о гонке

Сезон WRC завершился дублем Hyundai в Японии

Корейский производитель огорчил Toyota в ее домашней гонке. Победителем гонки стал Тьерри Невилль

Том Ховард
Автор:
, News editor
Сезон WRC завершился дублем Hyundai в Японии
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Финальный день сезона в мировом ралли обещал интересную дуэль Элфина Эванса из Toyota и Тьерри Невилля из Hyundai – к утру воскресенья из разделяли лишь несколько секунд. 

Однако сражения за победу не получилось: к разочарованию местных болельщиков, валлиец, выиграв первый спецучасток дня и сократив отставание до 0,6 секунды, на втором проколол колесо и откатился назад. 

Невиллю же даже начавшийся дождь не помешал довести гонку до второй победы в сезоне и 17-й в карьере. Бельгиец на минуту с лишним опередил своего партнера по команде Отта Тянака, которому второе место гарантировало звание вице-чемпиона. 

Небольшим утешением для японцев стал подиум Такамото Кацуты, второй для гонщика Toyota в нынешнем чемпионате после Кении. 

Такамота Кацута, Аарон Джонстон, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Такамота Кацута, Аарон Джонстон, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Ралли Япония вернулось в календарь после 12-летнего перерыва. Совершенно новую асфальтовую трассу проложили по узким извилистым дорожкам в окрестностях города Тойота-сити. 

По итогам сумбурной пятницы тройка лидеров, куда входили Эванс, Невиль и уже оформивший титул Калле Рованпера умещалась в пять секунд, но в начале каждого из двух следующих дней один из претендентов выбывал из борьбы.

В субботу утром проколол колесо своей Toyota Рованпера, в воскресенье – Эванс, который рискнул поставить слики, несмотря на сырые условия.   

Элфин в итоге завершил гонку пятым, а вот Калле так и не успел отыграть полученный штраa и завершил дистанцию 12-м. 

Четвертым в Японии финишировал Себастьен Ожье стал первым лидером гонки, выиграв зрительский спецучасток в четверг, но в пятницу утром восьмикратный чемпион тоже повредил шину, а затем чувствительно приложился к барьеру. При этом француз одержаль больше всех побед на допах – пять. 

Гус Гринсмит, Йонас Андерссон, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Гус Гринсмит, Йонас Андерссон, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Сильнейший гонщик M-Sport Ford Гус Гринсмит финишировал шестым – и последним из участников на технике топового зачета RC1. Его партнер по команде Крейг Брин разбил машину на СУ4, трасса которого включала старинный тоннель Исегами.

Тот же спецучасток стал поводом для небольшого скандала, так как вопреки протоколам безопасности на трассу выехала «гражданская» машина. FIA пообещала разобраться в этой ситуацией.  

Что до Брина, то он вернулся в гонку и даже стал лучшим на завершающем сезон бонусном СУ – он проходил под дождем, и ирландцу помог верный выбор резины. Результаты этого допа вообще оказались сродни поулу Кевина Магнуссена – в пятерку лидеров пробились экипажи из Италии и Парагвая на технике «младшего» зачета RC2. 

Хейкки Ковалайнен, Сае Китагава, Skoda Fabia Evo Rally2

Хейкки Ковалайнен, Сае Китагава, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Сильнейшим в этом классе благодаря хорошей воскресной скорости стал Грегуар Мюнстер, а дебютант класса, экс-пилот Ф1 Хейкки Ковалайнен, который уже давно гоняется в Японии, на финальном спецучастке поднялся на четвертую позицию – и в десятку генеральной классификации.

Самым серьезным происшествием этапа стал пожар Hyundai Дани Сордо. Машина испанского ветерана в пятницу утром вспыхнула прямо на трассе и сгорела дотла.

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Результаты бонусного СУ19 Ралли Япония

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Время Отрыв
1 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Ford Puma Rally1 RC1 5'20.5  
2 Mauro Miele
Luca Beltrame		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 5'32.3 11.8
3 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 5'33.7 13.2
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 5'35.4 14.9
5 Fabrizio Zaldivar
Marcelo Der		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 5'48.0 27.5
Полные результаты

Результаты Ралли Япония

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:43'52.3  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:45'03.4 1'11.1
3 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:46'03.6 2'11.3
4 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:46'15.9 2'23.6
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:47'57.4 4'05.1
6 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 2:47'59.7 4'07.4
7 Luxembourg Грегуар Мюнстер
Луи Лука		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:51'43.1 7'50.8
8 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:52'04.7 8'12.4
9 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:52'17.9 8'25.6
10 Finland Хейкки Ковалайнен
Sae Kitagawa		 Škoda Fabia R5 RC2 2:52'52.1 8'59.8
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