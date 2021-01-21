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WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Сезон WRC начался с аварии: пилот Ford перевернул машину на первом же допе!

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Сезон WRC начался с аварии: пилот Ford перевернул машину на первом же допе!
Автор:
, Главный редактор

Тем временем единственный российский участник Ралли Монте-Карло после первого дня занимает третье место в своем классе

Отт Тянак на автомобиле Hyundai i20 выиграл первый в этом году спецучасток в рамках чемпионата мира по ралли. Днем в четверг эстонец быстрее всех своих соперников проехал доп Сен-Дидье – Коп, который открыл программу 89-го Ралли Монте-Карло.

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Первые километры гонки не были для эстонца беспроблемными: ближе к финишу спецучастка на Hyundai начали «подвисать» дворники – что сразу не лучшим образом сказалось на видимости. Тем не менее, на дистанции в 20 км Тянак отыграл у соперников 3 секунды – в то время как экипажи, занявшие места со 2-го по 5-е, разделила всего одна секунда.

А самым ярким событием стала авария Теему Сунинена, выступающего на Ford. По темпу финн не уступал Тянаку, более того – на одной из промежуточных отсечек Сунинен опередил эстонца на полсекунды. Однако вскоре после этого пилот не смог отловить занос, в который ушла задняя часть автомобиля на влажном асфальте – и после удара о земляной откос Ford перевернулся и вылетел с дороги.

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У участников чемпионата мира есть возможность вернуться в гонку утром следующего дня, получив по 5 минут штрафа за каждый спецучасток, где гонщик не смог финишировать. Однако сайт DirtFish.com сообщает, что на автомобиле Сунинена поврежден каркас безопасности – а в этом случае продолжить участие в соревнованиях экипаж уже не сможет. 

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Примечательно, что в прошлом году первый день чемпионата также был отмечен проблемами команды M-Sport Ford. Правда, тогда Сунинен (и остальные пилоты коллектива) были скорее пострадавшими.

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На втором спецучастке четверга вновь лучшим стал Тянак, а ближайшим преследователем эстонца оказался финн Калле Рованпера (Toyota), уступающий лидеру чуть больше 3-х секунд. Тройку лидеров замыкает Элфин Эванс (Toyota), отставший на 8, 5 секунд.

Обращает на себя 15-секундное отставание от Тянака еще одного пилота Hyundai, Тьерри Невилля, и семикратного чемпиона мира Себастьена Ожье (Toyota). Бельгиец и француз в настоящий момент замыкают первую пятерку. В случае с Невиллем это было ожидаемо: бельгиец проводит первую гонку с новым штурманом после внезапного прекращения сотрудничества с Николя Жильсулем, который ассистировал пилоту 10 лет. Что касается Ожье, француз после первого допа пожаловался на проблемы с тормозами, а позже сообщил, что был вынужден осторожничать и на втором спецучастке.

Единственный российский участник гонки, москвич Николай Грязин, выступающий на автомобиле VW Polo, после первого дня занимает 3-е место в своем классе WRC 2 и 12-ю позицию в абсолютном зачете.

 

 

Сегодня стартует Ралли Монте-Карло – а с ним и сезон WRC. Представляем главных героев чемпионата

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Сегодня стартует Ралли Монте-Карло – а с ним и сезон WRC. Представляем главных героев чемпионата

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Пилоты Теему Сунинен
Автор Кирилл Качнов

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