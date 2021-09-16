Адриан Фурмо и Оливер Сольберг, в этом году выступающие на автомобилях WRC (Ford и Hyundai соответственно) на отдельных чемпионатах мира, объявили о немедленном прекращении сотрудничества со своими штурманами. В обоих случаях речь идет о распаде экипажей, которые работали вместе не один сезон.

Рено Жамуль начал ассистировать Фурмо в 2019 году. Год назад французский пилот и бельгийский штурман стали бронзовыми призерами в младшем классе WRC 2, а в этом неплохо дебютировали в WRC: из 5-ти проведенных гонок экипаж не закончил только одну, дважды финишировав 5-м и по разу – 6-м и 7-м.

«Наша история началась на обочине автострады, где мы познакомились – а закончилась на Ралли Акрополис, которое мы проехали на автомобиле WRC, – написал Фурмо в распространенном заявлении. – Наше совместное приключение было незабываемым. Спасибо, что был со мной во время моего дебюта на международном уровне и согласился быть штурманом у молодого и горячего пилота, которым я тогда был [Жамуль на 11 лет старше Фурмо].

Спасибо за все эти моменты. За первые очки в зачет чемпионата мира, за первый выигранный спецучасток, за победу на этапе ERC на Канарах – но и за все совместное веселье, и за омлет-жамулет, который мы ели каждое утро в день гонки».

Ирландец Аарон Джонстон также присоединился к Оливеру Сольбергу в 2019 году. На счету экипажа есть победы на этапах европейского чемпионата (где в прошлом году Сольберг стал 2-м в общем зачете) и чемпионата мира WRC 3. В этом году экипаж дважды стартовал на этапах чемпионата мира на автомобиле WRC, закончив одну из гонок на 7-м месте.

Сольберг также тепло попрощался со своим прежним штурманом – ничего, впрочем, не сказав о причинах расставания (как и Фурмо в случае с Жамулем). Можно предположить, что молодые пилоты, которые с большой долей вероятности в следующем году будут выступать в чемпионате мира по полной программе, планируют начать сотрудничество со штурманами, хорошо знакомыми с трассами большинства этапов WRC. В то время как у Джонстона и Жамуля по сути нет опыта выступлений за пределами Европы.

При этом обоим пилотам еще предстоят выступления в этом сезоне – и обоим потребуются новые штурманы (их имена гонщики озвучивать пока не стали).

Напомним, что частые смены штурманов стали одной из характерных примет нынешнего сезона WRC. С учетом последних новостей пилоты, которые сохранят своего штурмана до конца года, останутся в меньшинстве. Сейчас их 6 – против 7-ми, которые хотя бы раз меняли состав экипажа. Причины были разными – от положительных тестов на коронавирус и необходимости залечить травмы до решений полностью прекратить сотрудничество.

Чаще всего это случается с гонщиками, которые не входят в число лидеров чемпионата (к примеру, Дани Сордо и Гасу Гринсмиту за год ассистировали по три разных штурмана) – но не всегда. К примеру, за считанные дни до открывавшего сезон Ралли Монте-Карло продолжить сотрудничество с Тьерри Невиллем (Hyundai) отказался Николя Жильсуль, ассистировавший бельгийцу в течение 10-ти сезонов.

Также можно вспомнить о Себастьене Лебе, который после «Дакара» этого года под давлением команды отказался от услуг Даниэля Элены, в паре с которым завоевал все свои 9 чемпионских титулов в WRC. Впрочем, с новым штурманом француз будет выступать только на ралли-рейдах – когда недавно девятикратный чемпион мира стартовал в одном из французских ралли национального уровня, место в правом кресле автомобиля вновь занял Элена.