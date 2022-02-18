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WRC / Ралли Швеция Новости

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км

На этапе отменили два спецучастка, где возможно появление животных на дорогах

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км
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Дистанция Ралли Швеция, которое стартует в следующий уик-энд, сокращена за счет двух спецучастков общей длиной около 40 километров.

Причиной стали северные олени, которые могут выходить на трассу. Изначально предполагались, что домашние олени в эти дни будут на дальних пастбищах, однако из-за аномального снегопада фермерам пришлось пригнать их обратно, ближе к фермам. Из-за этого они обратились к организаторам Ралли, предупредив последних, что олени будут свободно гулять в местах, где планируется проводить заезды.

Интересно, что в предыдущие годы этап чемпионата мира по ралли в Швеции страдал от противоположной напасти: из-за потепления климата в местах проведения этапа порой не выпадало достаточного количества снега.

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