Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км

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Дистанция Ралли Швеция, которое стартует в следующий уик-энд, сокращена за счет двух спецучастков общей длиной около 40 километров.

Причиной стали северные олени, которые могут выходить на трассу. Изначально предполагались, что домашние олени в эти дни будут на дальних пастбищах, однако из-за аномального снегопада фермерам пришлось пригнать их обратно, ближе к фермам. Из-за этого они обратились к организаторам Ралли, предупредив последних, что олени будут свободно гулять в местах, где планируется проводить заезды.

Интересно, что в предыдущие годы этап чемпионата мира по ралли в Швеции страдал от противоположной напасти: из-за потепления климата в местах проведения этапа порой не выпадало достаточного количества снега.