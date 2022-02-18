Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км
На этапе отменили два спецучастка, где возможно появление животных на дорогах
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Дистанция Ралли Швеция, которое стартует в следующий уик-энд, сокращена за счет двух спецучастков общей длиной около 40 километров.
Причиной стали северные олени, которые могут выходить на трассу. Изначально предполагались, что домашние олени в эти дни будут на дальних пастбищах, однако из-за аномального снегопада фермерам пришлось пригнать их обратно, ближе к фермам. Из-за этого они обратились к организаторам Ралли, предупредив последних, что олени будут свободно гулять в местах, где планируется проводить заезды.
Интересно, что в предыдущие годы этап чемпионата мира по ралли в Швеции страдал от противоположной напасти: из-за потепления климата в местах проведения этапа порой не выпадало достаточного количества снега.
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