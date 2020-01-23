Семеро полных. Главные герои нового сезона мирового ралли – фото и статистика

Hyundai Shell Mobis WRT: отступать некуда 1 / 15 Фотограф: Hyundai Motorsport - выступает в WRC с 2014 года

- действующий чемпион мира в командном зачете

- пилоты команды в прошлом году заняли 2-е (Тьерри Невилль) и 4-е (Андреас Миккельсен) места в личном зачете Состав в 2020 году:

Экипажи на полном расписании

№ 8. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя

№ 11. Тьерри Невилль и Николя Жильсуль

Экипажи на неполном расписании

№ 6. Дани Сордо и Карлос дель Баррио

№ 9. Себастьен Леб и Даниэль Элена Автомобиль:

Hyundai i20 WRC В прошлом году корейская марка завоевала первый (командный) титул. Но вряд ли можно сказать, что в немецком Альценау, где базируется раллийная команда, у всех сорвало крышу от радости. Во-первых, победителем Hyundai стала в каком-то смысле без боя: ведь последнюю гонку сезона отменили из-за лесных пожаров в Австралии. Во-вторых, чемпионский титул корейцы завоевали только с шестой попытки, успев до этого пропустить вперед и cтарожилов из M-Sport, и всего три года назад вернувшихся в WRC японцев из Toyota. В-третьих, лидер команды Тьерри Невилль в четвертый раз подряд остановился в шаге от чемпионства. Совпадение? Неудивительно, что в итоге корейцы решили поднять ставки и переманили к себе действующего чемпиона мира Отта Тянака. Если уж и он не сможет затащить i20 на чемпионский подиум – впору будет просить у соперников-японцев инструкцию по выполнению харакири. Впрочем, как мы прекрасно знаем, решение свести в одной команде двух состоявшихся и амбициозных пилотов тоже вполне может оказаться весьма эффективным способом турнирного самоубийства. Поэтому сейчас вряд ли возможно предсказать, что по ходу сезона увлечет нас больше – борьба Hyundai с соперниками или борьба внутри самой Hyundai.

Hyundai Shell Mobis WRT. Экипаж № 8: Тянак – Ярвеоя 2 / 15 Фотограф: Hyundai Motorsport Отт Тянак (Эстония, 32 года)

- действующий чемпион мира

- стартовал в 105 этапах чемпионата мира (6 полных сезонов в WRC)

- одержал 12 побед

- выиграл 223 спецучастка

- набрал 870 очков Мартин Ярвеоя (Эстония, 32 года)

- действующий чемпион мира

- стартовал в 76 этапах чемпионата мира (3 полных сезона в WRC)

- одержал 12 побед

- выиграл 173 спецучастка

- набрал 636 очков Прошлой осенью парень с острова Сааремаа однозачно был за главного в мировом ралли. Не просто выиграл чемпионат мира – прервал 15-летнюю гегемонию пилотов по имени Себастьен, а также стал первым чемпионом мира по автоспорту, родившимся в СССР. Не просто сменил после этого команду – сдвинул (вместе с боссами Citroen) целую лавину: из 7-ми экипажей, которые будут в этом году выступать на полном расписании, 5 оказались в новых для себя командах. О не слишком прозрачных причинах ухода Тянака из Toyota и о том, действительно ли яблоком раздора стала просьба Отта выделять ему отдельные ложку и тарелку, наш раллийный гуру Дэвид Эванс написал отдельный материал (ссылка ниже). Последствия же этой истории – в туго затянутой интриге нового сезона. Сложно поверить, что, пересев с Toyota на Hyundai, эстонец резко потеряет в скорости. Однако ему придется осваиваться в команде, у которой уже есть признанный и готовый защищать свои позиции лидер. А в такой обстановке порой мало быть быстрее – надо быть и умнее, и хитрее. Получится ли у Отта вести психологические и корпоративные игры, не теряя в результативности? Вопрос на чемпионский титул. Читайте также: Что в действительности стоит за переходом Тянака из Toyota в Hyundai

Hyundai Shell Mobis WRT. Экипаж № 11: Невилль – Жильсуль 3 / 15 Фотограф: Hyundai Motorsport Тьерри Невилль (Бельгия, 31 год) и Николя Жильсуль (Бельгия, 37 лет)

- cтартовали в 110 этапах чемпионата мира (8 полных сезонов в WRC)

- пятикратные вице-чемпионы мира (2013 и 2016-2019)

- одержали 12 побед

- выиграли 216 спецучастков

- набрали 1 220 очков Для бельгийца нынешний год грозит стать решающим. Зимой прошлого года команду Hyundai возглавил новый руководитель – Андреа Адамо. Осенью Адамо заключил контракт с Тянаком. Намек более чем понятный: Невиллю надо прыгать выше головы и гнуть ситуацию под себя – иначе он рискует быть вычеркнутым из числа альфа-пилотов. Конечно, в роли надежного второго номера он запросто может провести в чемпионате мира еще сезонов десять. Но вряд ли Тьерри мечтал об этом восемь лет назад, когда в 24 года впервые стал вице-чемпионом, на не самом быстром Ford (да еще и выступая за второй состав команды M-Sport) уступив лишь несокрушимому Ожье...

Hyundai Shell Mobis WRT. Экипажи на неполном расписании 4 / 15 Фотограф: Hyundai Motorsport За рулем третьего автомобиля команды будут поочередно выступать девятикратный чемпион мира Себастьен Леб и крепкий середняк Дани Сордо. Ассистировать французу и испанцу будут те же штурманы, что и в прошлом году – Даниэль Элена и Карлос дель Баррио. Самый успешный раллист всех времен выступит на 6-ти этапах, включая две открывающих сезон гонки – Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция. На долю Сордо остается 7 ралли, первым из которых станет мартовский этап в Мексике.

Toyota Gazoo Racing WRC: обманчивая гармония 5 / 15 Фотограф: Toyota Racing - выступает в WRC с 2017 года (марка Toyota – c 1987 года)

- чемпион мира в командном зачете 2018 года

- в прошлом году стала вице-чемпионом в командном зачете

- пилоты заняли 1-е (Отт Тянак), 6-е (Крис Мик) и 7-е (Яри-Матти Латвала) места Состав в 2020 году:

Экипажи на полном расписании

№ 17. Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа

№ 33. Элфин Эванс и Скотт Мартин

№ 69. Калле Рованперя и Йонне Халтунен

Экипажи на неполном расписании (формально будут заявлены за другие команды)

№ 18. Такамото Катсута и Дэниэль Бэрритт

№ не определен. Яри-Матти Латвала и Юхо Хяннинен Автомобиль:

Toyota Yaris WRC Японцы в межсезонье сменили всех трех пилотов основного состава – причем получили, казалось бы, идеальный набор. Многократный Ожье не раз говорил, что собирается в конце этого сезона завершить выступления в чемпионате мира – тем меньше у него причин утаивать нюансы мастерства от товарищей по команде. Эванс, числясь в молодых и перспективных, успел проехать на автомобиле WRC около 70 гонок. И если у англичанина действительно есть все необходимое, чтобы стать чемпионом мира – не хватает ему как раз места в топ-команде и одного-двух сезонов в компании по-настоящему успешного пилота, у которого можно учиться и за которым можно тянуться. 19-летний Рованпера – очевидная инвестиция в будущее. Инвестиция в том числе в виде нескольких разбитых машин, без которых освоение техники WRC чаще всего не обходится. Однако даже под идеальными пилотами машины имеют свойство порой ломаться. И с хэтчбеками Yaris это в прошлом году случалось чаще, чем может себе позволить чемпионская команда. Не будь у Тянака определенного запаса по скорости – внезапные отказы гидроусилителя или проблемы с электрикой могли бы стоить эстонцу титула. Так что, работа инженеров в этом сезоне может оказаться для Toyota важнее, чем скорость пилотов.

Toyota Gazoo Racing WRC. Экипаж № 17: Ожье – Инграссиа 6 / 15 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье (Франция, 36 лет) и Жюльен Инграссиа (Франция, 40 лет) - 6-кратные чемпионы мира (2013-2018)

- cтартовали в 149 этапах чемпионата мира (10 полных сезонов в WRC)

- одержали 47 побед

- выиграли 563 спецучастка

- набрали 2 185 очков Самый успешный из действующих раллистов садится за руль машины, которую большинство считает самой быстрой на трассах чемпионата мира – казалось бы, идеальный расклад. Но на деле не все так прекрасно в японском королевстве. Toyota заключила контракт Ожье, по большому счету, от безысходности. Рассорившись с Тянаком и позаботившись заранее о подготовке достойной замены эстонцу, руководящий коллективом Томми Мякинен остался не на распутье даже, а на дороге, которая вела в одном-единственном направлении – к Себастьену Ожье. Других пилотов, которые могли бы взять на себя роль лидера чемпионской команды и с которыми Мякинен мог бы осенью прошлого года подписать контракт, просто не было. Сразу возникает вопрос: чем же может быть плох шестикратный чемпион мира? Тем, что вовсю собирается на покой – и не далее, как осенью этого года. В такой ситуации, как нетрудно догадаться, уровень терпимости к разного рода раздражающим факторам (проблемам с надежностью, к примеру) у Ожье будет не слишком высок – а ведь характер француза и без того не считается ангельским. Более того, не оправдавшим доверие Себастьена порой приходится иметь дело с его женой! Мякинен тоже, говорят, не большой любитель расшаркиваться перед пилотами – особенно пилотами с такой зарплатой, как у Ожье. В итоге все может обернуться огромной сварой, которой место не на трассах чемпионата мира, а в шоу Андрея Малахова. Кстати, даже если Yaris привезет Ожье к седьмому титулу – вряд ли это принесет команде большому пользу. Мякинен лишний раз уверится в правоте своих действий, появится лишний повод в будущем списывать ошибки команды на пилотов, идеальным образом Ожье станут то и дело тыкать в лица реальных (а значит, не столь совершенных) гонщиков… Одним словом, как бы Томми Мякинену и его коллективу не свернуть невзначай на дорогу в никуда.

Toyota Gazoo Racing WRC. Экипаж № 33: Эванс – Мартин 7 / 15 Фотограф: Toyota Racing Элфин Эванс (Великобритания, 31 год)

- стартовал в 86 этапах чемпионата мира (5 полных сезонов в WRC)

- лучшее место в общем зачете – 5-е (2019)

- одержал 1 победу

- выиграл 49 спецучастков

- набрал 504 очка Скотт Мартин (Великобритания, 37 лет)

- стартовал в 130 этапах чемпионата мира (9 полных сезонов в WRC)

- лучшее место в общем зачете – 5-е (2019)

- лучшее место на этапе – 3-е

- выиграл 28 спецучастков

- набрал 460 очков Британец должен быть больше всех доволен результатами той перетряски состава, которая состоялась в межсезонье. После нескольких лет ученичества за рулем не самой быстрой Fiesta он окажется в чуть ли не лучшей машине чемпионата. И в то же самое время никто не ждет, что Элфин будет выигрывать одну гонку – это явно должен делать многократный и высокооплачиваемый Ожье. В такой ситуации остается лишь не расслабляться, не совершать грубых ошибок – и время от времени выстреливать хорошими результатами, напоминая о наличии у себя недюжинного таланта. Пожалуй, идеальная ситуация, чтобы освоиться в команде и подготовить плацдарм для похода за чемпионским титулом через сезон-другой. Но – вспомнив о сказанном в предыдущей части – нельзя полностью исключать ситуацию, что тот же Ожье по ходу сезона распсихуется, поссорится с Мякиненом и вообще уволится из команды по ходу сезона. В этом случае коллективу нужен будет пилот, который буквально по щелчку станет лидером без страха и упрека. И не даст боссу времени подумать о варианте пригласить на роль Ожье какого-нибудь Невилля… Впрочем, стоит признаться, что шансы этой схемы воплотиться в реальность, мягко говоря, невелики.

Toyota Gazoo Racing WRC. Экипаж № 69: Рованпера – Халттунен 8 / 15 Фотограф: Toyota Racing Калле Рованпера (Финляндия, 19 лет) и Йонне Халттунен (Финляндия, 34 года)

- дебютанты категории WRC

- стартовали на 20 этапах чемпионата мира

- набрали 22 очка

- действующие чемпионы мира в категории WRC-2 Pro Достаточно редкий для мирового ралли пример гонщика, который пришел «на все готовое». Вряд ли Калле попал бы в 19 лет за руль автомобиля WRC (да еще и в заводской коллектив), если бы не его отец – Харри Рованпера, сам в прошлом выступавший в чемпионате мира за несколько топ-команд и бывший одним из соперников Томми Мякинена. В первой лиге WRC юный финн выступал так, как и положено молодым талантам: к концу первого сезона начал обгонять более опытных соперников, а на второй год взял титул. В высшей лиге обычно все получается наоборот: сначала – неплохие результаты и финиши в середине первой десятки, а где-нибудь во второй половине сезона – срубленные сосны, кувырки по придорожным канавам и машины, разбитые о скалы. То, как траектория дебюта Рованперы-младшего станет выглядеть по сравнению с этой стандартной схемой, позволит судить и о качествах пилота, и о его спортивном будущем.

Toyota Gazoo Racing WRC. Экипажи на неполном расписании 9 / 15 Фотограф: Toyota Racing На отдельных гонках за руль Yaris WRC сядут пилоты, находящиеся на противоположных полюсах карьеры. Такамото Катсута (выступающий в экипаже со штурманом Дэниэлем Бэрриттом) в свои 26 лет – главная надежда японского ралли в целом и команды Toyota в частности. В прошлом году он проехал на Yaris WRC два этапа чемпионата мира, в этом – проедет целых восемь. Команды из Страны восходящего солнца считают делом чести посадить за руль соотечественника – и если Такамото покажет себя достойно, шансы в 2021-м выступить в WRC по полной программе будут весьма высоки. Карьера Яри-Матти Латвалы, наоборот, стремительно катится под гору. 13 полных сезонов в чемпионате мира принесли и самому финну, и его работодателям ощутимо больше разочарований, чем восторгов. Поэтому удивляет не то, что Toyota вычеркнула Латвалу из основного состава – а скорее то, что решение было принято так поздно. Одним словом, отныне выступления трехкратного вице-чемпиона мира будут проходить под лозунгом «перед смертью не надышишься». Впрочем, для самого пилота это выражение, похоже, не особо актуально: пока известно о двух запланированных стартах (в Швеции и Финляндии), но Латвала мечтает о пяти. Примечательно, что на Ралли Швеции штурманом финна будет соотечественник Юхо Хяннинен, который сравнительно недавно сам был пилотом Toyota – но, как и Латвала, чаще всех расстраивал, чем радовал.

M-Sport Ford WRT: команда второго плана 10 / 15 Фотограф: M-Sport M-Sport - выступает в WRC c 1997 года (марка Ford – с 1978 года)

- чемпион мира в командном зачете 2017 года

- в прошлом году заняла 4-е место в командном зачете

- пилоты команды заняли 5-е (Элфин Эванс) и 9-е (Теему Сунинен) места Состав команды в 2020 году:

Экипажи на полном расписании

№ 3. Теему Сунинен и Ярмо Лехтинен

№ 4. Эсапекка Лаппи и Янне Ферм

Экипаж на неполном расписании

№ 44. Гас Гринсмит и Элиотт Эдмондсон Автомобиль:

Ford Fiesta WRC После короткой, но яркой эпохи сотрудничества с Ожье M-Sport вернулась к статусу команды, которая может полноценно сражаться с лидерами только по большим праздникам. Впрочем, для босса коллектива Малькольма Уилсона это вряд ли является проблемой: о победных сезонах 2017 и 2018 годов спонсорам и клиентам можно в подробностях рассказывать еще лет десять. Нынешние пилоты Уилсона тоже вряд ли будут в обиде, если Fiesta в очередной раз окажется чуть медленнее Hyundai и Toyota или пару раз некстати сломается. Все-таки выступать в чемпионате мира за M-Sport – гораздо лучше, чем не выступать вообще. Ну, а если ситуация всех в целом устраивает – откуда возьмется мотивация прыгать выше головы?

M-Sport Ford WRT. Экипаж № 3: Сунинен – Лехтинен 11 / 15 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Теему Сунинен (Финляндия, 25 лет)

- стартовал в 53 этапах чемпионата мира (2 полных сезона в WRC)

- лучшее место в общем зачете – 9-е (2019)

- лучшее место в гонке – 2-е

- выиграл 13 спецучастков

- набрал 180 очков Ярмо Лехтинен (Финляндия, 51 год)

- стартовал в 175 этапах чемпионата мира (11 полных сезонов в WRC)

- четырехкратный вице-чемпион мира (2008-2009 и 2011-2012 в экипаже с Микко Хирвоненом)

- одержал 15 побед

- выиграл 263 спецучастка

- набрал 1 255 очков Конец позапрошлого и начало прошлого сезона выдались для финна непростым периодом: Теему вылетал с трассы на одной гонке за другой – год назад в Монте-Карло он уже после первого допа проигрывал лидеру 7 минут, занимая 78-е место. Впрочем, фазу гипераварийности удалось преодолеть достаточно быстро: в 10-ти следующих гонках финн 5 раз попал в первую пятерку, а причиной обоих сходов были неисправности машины. Это неплохой фундамент для дальнейшего продвижения вперед – лишь бы было куда двигаться. Недавний уход Citroen серьезно сократил количество мест в топ-командах, а количество мест, которые в ближайшее время наверняка освободятся – и вовсе ужал до минимума...

M-Sport Ford WRT. Экипаж № 4: Лаппи – Ферм 12 / 15 Фотограф: Toyota Racing Эсапекка Лаппи (Финляндия, 29 лет) – Янне Ферм (Финляндия, 39 лет)

- стартовали в 55 этапах чемпионата мира (2 полных сезона в WRC)

- лучшее место в общем зачете – 5-е (2018)

- одержали 1 победу

- выиграли 41 спецучасток

- набрали 292 очка На фото экипаж в период выступлений в составе команды Toyota К талантливому финну, который одно время считался чуть ли не следующей раллийной суперзвездой, судьба не слишком благосклонна. За последние пять сезонов Ford будет уже четвертой маркой, на машинах которой выступает Лаппи – после Skoda, Toyota и Citroen. Тем более, что M-Sport – явно «пожарный» вариант. Эсапекка остался без места после внезапного ухода из чемпионата Citroen, и выступления за команду Малькольма Уилсона – по сути единственный вариант остаться в турнирной таблице и на виду у потенциальных работодателей. И если с финансовой точки зрения ситуация у Лаппи неплохая (Citroen продолжит перечислять ему зарплату в рамках двухлетнего контракта, а M-Sport не требует денег за место в команде), то в спортивном смысле все не так безоблачно. Можно сказать, гонщик вернулся к ситуации года 2012-го, когда заводские коллективы только присматривались к нему. Однако теперь мест в топ-командах меньше, а привлекательность Лаппи в силу возраста заметно снизилась. Так что, финн входит в число пилотов, от которых в этом году требуются не просто хорошие выступления, а настоящие спортивные подвиги.

M-Sport Ford WRT. Экипаж на неполном расписании 13 / 15 Фотограф: M-Sport M-Sport Аренда автомобиля у M-Sport – наиболее простой и дешевый способ засветиться в высшей лиге за свой счет. Поэтому именно британский коллектив чаще других играет роль трамплина для молодых талантов. Правда, с трамплина можно не только взлететь, но и упасть. Что произойдет с Гасом Гринсмитом – предсказать сложно. Сейчас в его активе возраст (23 года) и две прошлогодних победы на этапе чемпионата мира в категории WRC-2 Pro. На счету Гаса уже есть три выезда на технике WRC, в нынешнем же году британец и его штурман Элиотт Эдмондсон проведут целых 9 гонок.

А Citroen-то где? 14 / 15 Фотограф: McKlein / Motorsport Images А нигде! После многих лет славных сражений и побед французская марка выпилилась из списка участников чемпионата по собственному желанию. А ведь еще год назад казалось, что вернувшийся в Citroen блудный сын (в свое время Ожье ушел из команды с не слишком громким, но явным скандалом) сможет поднять соотечественников с колен. Команда и ее пилот возвращают друг другу долги и вместе поднимаются на вершину – что может быть прекраснее такой картины? Однако лодка страсти разбилась об инженерно-конструкторский быт. Команде не хватило то ли ресурсов, то ли эффективности, то ли того и другого, чтобы обеспечить Ожье по-настоящему быстрой машиной. В итоге Себастьен психанул и решил, что одного выброшенного на ветер года ему вполне достаточно. Боссы «двойного шеврона», в свою очередь, тоже психанули и решили свернуть лавочку. Что ж, после двадцати лет выступлений, сотни выигранных ралли, девяти личных и восьми командных титулов, наверное, можно и передохнуть… Читайте также: Почему возвращение Ожье в Citroen закончилось ничем?