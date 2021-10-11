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WRC / Ралли Испания Новости

Сбитый пилот отказался смотреть Ралли Испания по телевизору

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, Редактор

Пьер-Луи Лубе рассказал о том, как его сбила машина, из-за чего он выбыл из чемпионата мира по ралли до конца сезона

Сбитый пилот отказался смотреть Ралли Испания по телевизору

В начале октября раллист Пьер-Луи Лубе был сбит автомобилем в Париже и получил перелом бедра. Сразу стало известно, что он пропустит оставшиеся этапы сезона: Лубе должен был выступить в Ралли Испания и, возможно, в Ралли Монца.

Изданию Dirt Fish удалось связаться с травмированным Лубе и узнать о его состоянии и планах по возвращению в гонки. Пилот философски рассудил, что теперь у него есть время на то, чтобы спокойно подумать насчет планов на следующий сезон.

Мы с другом вышли из ресторана и стали переходить тихую парижскую улочку, когда слева вылетела машина, увернуться от которой было невозможно, – вспоминает Лубе. – Я успел подпрыгнуть, чтобы минимизировать травмы, но в итоге перекатился через нее и весьма жестко упал.

Спустя день меня уже выписали из больницы домой, но с условием, чтобы я оставался в лежачем положении. Раз уж произошла эта авария, у меня появилось время подумать о том, как продолжить карьеру в следующем сезоне. Чем раньше начать работать над продолжением карьеры – тем лучше.

И я точно не стану смотреть Ралли Испания по телевизору, видеть, как они ездят без меня лежа на диване было бы ужасно. Так что лучше включу в эти дни трансляцию теннисных матчей».

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