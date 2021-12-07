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WRC Новости

Руководитель гоночной программы Hyundai покинул компанию

Автор:
, главный редактор

Андреа Адамо был известен своей прямотой и резкостью высказываний – но добиться больших успехов все это не помогло

Руководитель гоночной программы Hyundai покинул компанию

Hyundai Motorsport – гоночное отделение корейской автомобильной марки – официально объявило об отставке Андреа Адамо, возглавлявшего подразделение в течение 6-ти последних лет. В распространенном по этому случаю заявлении сказано, что решение было принято по взаимному согласию.

«Наступило время обдумать итоги очень активного и успешного периода моей карьеры», – приводятся в заявлении слова Адамо. Хотя в целом очевидно, что одной из главных причин отставки специалиста является как раз недостаточная успешность гоночных программ Hyundai в последние годы.

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В особенности это касается программы выступлений марки в чемпионате мира по ралли. За 6 лет работы Адамо в Hyundai заводской коллектив дважды становился лучшим в командном зачете – но пилоты корейской марки так ни разу и не смогли взять титул.

Особенно тяжелым стали для команды весна и лето этого года. В нескольких гонках подряд экипажи Hyundai, в какой-то момент занимая два, а то и три первых места, сходили с трассы и дарили победы конкурентам из Toyota. И хотя часто речь шла о вылетах с трассы и наездах на камни, эксперты склоняются, что причиной сходов все же была недостаточная прочность подвески автомобиля i20.

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Адамо начал свою карьеру в автоспорте в качестве инженера и на протяжении 20-ти с лишним лет был связан с кольцевыми гонками – к примеру, до прихода в Hyundai был главным инженером в проекте марки Honda в кузовном чемпионате мира WTCC. Среди прочего 50-летний итальянец известен как прямолинейный и резкий в высказываниях человек. Это сделало менеджера популярным среди журналистов, однако добиться больших успехов в гонках не помогло.

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Преемник Адамо пока не назначен – в ближайшее время контролировать работу подразделения будет президент Hyundai Motorsport Скотт Но.

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