Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы
Молодой пилот Toyota опередил Тьерри Невилля и сдержал прессинг Элфина Эванса
Второй день шведского этапа WRC должен был стать самым насыщенный в программе гонки. Однако незадолго до старта два из восьми скоростных участков дня пришлось отменить из-за оленей.
Накануне квартет лидеров закончил борьбу в интервале девяти секунд – и с самого утра гонщики возобновили упорное сражение. Тьерри Невилль, занимавший первой место, жаловался на нехватку сцепления, а затем стал жертвой обидной неисправности: гибридная система искусственно притормаживала его Hyundai, вынуждая бельгийца терять время.
Вдобавок, на завершающем утреннюю программе городском допе он сам допустил ошибку, проскочив поворот. В итоге Тьерри закончил день только третьим, отставая на 21 секунду.
Совсем другим получился сценарий для Калле Ровенперы – финн из Toyota вышел вперед, после чего ему пришлось сражаться с собственным партнером по команде Элфином Эвансом. Несравнимо больший опыт позволял валлийцу сокращать отставание, однако так продолжалось лишь до тех пор, пока не зашло солнце.
В ночных условиях отрыв, достигший было 1,2 секунды, вновь стал расти. А затем участники вернулись на улицы Умеа, где Эвансу повезло и не повезло одновременно. Гонщик на Yaris задел снежный бруствер в самом последнем повороте и закрутился. Машина остановилась поперек трассы перед самой финишной чертой – но оказалась, что еще во время вращения она пересекла какой-то точкой линию хронометража.
В итоге Элфин закончил день в 8,3 секундах позади Калле.
Еще один представитель японской команды Эсапекка Лаппи занимает промежуточное четвертое место, причем отставание в 26 секунд оставляет ему шансы не только на подиум, но и на победу.
Пятым долго держался Оливер Сольберг, но ему пришлось останавливаться на трассе для ремонта привода дросселя – и сын чемпиона WRC Петтера Сольберга откатился на седьмое место.
Следом похожие проблемы возникли и у Адриена Фурмо из M-Sport – француз шел шестым, когда на улицах Умеа его мотор резко потерял мощность, вынудив ехать в черепашьем темпе и потерять разом более четырех минут.
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Такое развитие события сделало пятым Такамото Кацуту на Toyota, а шестым – Гуса Гринсмита на Ford.
Крейг Брин, выбывший из борьбы накануне, вернулся в гонку и даже выиграл один из утренних спецучастков, но вторично сошел из-за отказа в электросистеме.
А вот еще один неудачник пятницы Отт Тянак продолжает борьбу и поднялся уже до середины третьего десятка.
В зачете WRC2 тройка лидеров за день не претерпела изменений. Андреас Миккельсен на Skoda впереди, россиянин Николай Грязин на такой же Fabia идет третьим, уступая полминуты.
Шведская гонка финиширует в воскресенье после четырех заключительных спецучастков.
Результаты Ралли Швеция после СУ15
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:45'26.700
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:45'35.000
|8.300
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:45'52.200
|25.500
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:45'52.600
|25.900
|5
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:47'11.500
|1'44.800
|6
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:48'06.600
|2'39.900
|7
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:48'14.800
|2'48.100
|8
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|WRC2
|1:51'00.200
|5'33.500
|9
|Ole-Christian Veiby
Стиг Руне Скьярмоэн
|Volkswagen Polo GTI R5
|WRC2
|1:51'11.100
|5'44.400
|10
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|Škoda Fabia Rally2 evo
|WRC2
|1:51'30.800
|6'04.100
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