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WRC / Ралли Швеция Отчет о секции

Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы

Молодой пилот Toyota опередил Тьерри Невилля и сдержал прессинг Элфина Эванса

Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы
Том Ховард
Автор:
, News editor
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Второй день шведского этапа WRC должен был стать самым насыщенный в программе гонки. Однако незадолго до старта два из восьми скоростных участков дня пришлось отменить из-за оленей.

Накануне квартет лидеров закончил борьбу в интервале девяти секунд – и с самого утра гонщики возобновили упорное сражение. Тьерри Невилль, занимавший первой место, жаловался на нехватку сцепления, а затем стал жертвой обидной неисправности: гибридная система искусственно притормаживала его Hyundai, вынуждая бельгийца терять время. 

Вдобавок, на завершающем утреннюю программе городском допе он сам допустил ошибку, проскочив поворот. В итоге Тьерри закончил день только третьим, отставая на 21 секунду. 

Совсем другим получился сценарий для Калле Ровенперы – финн из Toyota вышел вперед, после чего ему пришлось сражаться с собственным партнером по команде Элфином Эвансом. Несравнимо больший опыт позволял валлийцу сокращать отставание, однако так продолжалось лишь до тех пор, пока не зашло солнце.

В ночных условиях отрыв, достигший было 1,2 секунды, вновь стал расти. А затем участники вернулись на улицы Умеа, где Эвансу повезло и не повезло одновременно. Гонщик на Yaris задел снежный бруствер в самом последнем повороте и закрутился. Машина остановилась поперек трассы перед самой финишной чертой – но оказалась, что еще во время вращения она пересекла какой-то точкой линию хронометража.

В итоге Элфин закончил день в 8,3 секундах позади Калле.

 

Еще один представитель японской команды Эсапекка Лаппи занимает промежуточное четвертое место, причем отставание в 26 секунд оставляет ему шансы не только на подиум, но и на победу. 

Пятым долго держался Оливер Сольберг, но ему пришлось останавливаться на трассе для ремонта привода дросселя – и сын чемпиона WRC Петтера Сольберга откатился на седьмое место. 

Следом похожие проблемы возникли и у Адриена Фурмо из M-Sport – француз шел шестым, когда на улицах Умеа его мотор резко потерял мощность, вынудив ехать в черепашьем темпе и потерять разом более четырех минут.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Такое развитие события сделало пятым Такамото Кацуту на Toyota, а шестым – Гуса Гринсмита на Ford.

Крейг Брин, выбывший из борьбы накануне, вернулся в гонку и даже выиграл один из утренних спецучастков, но вторично сошел из-за отказа в электросистеме. 

А вот еще один неудачник пятницы Отт Тянак продолжает борьбу и поднялся уже до середины третьего десятка.

В зачете WRC2 тройка лидеров за день не претерпела изменений. Андреас Миккельсен на Skoda впереди, россиянин Николай Грязин на такой же Fabia идет третьим, уступая полминуты. 

Шведская гонка финиширует в воскресенье после четырех заключительных спецучастков. 

Результаты Ралли Швеция после СУ15

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:45'26.700  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:45'35.000 8.300
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:45'52.200 25.500
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:45'52.600 25.900
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:47'11.500 1'44.800
6 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:48'06.600 2'39.900
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:48'14.800 2'48.100
8 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo WRC2 1:51'00.200 5'33.500
9 Ole-Christian Veiby
Norway Стиг Руне Скьярмоэн 		Volkswagen Polo GTI R5 WRC2 1:51'11.100 5'44.400
10 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov 		Škoda Fabia Rally2 evo WRC2 1:51'30.800 6'04.100
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