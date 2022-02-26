Ровенпера вышел в лидеры Ралли Швеция по итогам субботы

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Второй день шведского этапа WRC должен был стать самым насыщенный в программе гонки. Однако незадолго до старта два из восьми скоростных участков дня пришлось отменить из-за оленей.

Накануне квартет лидеров закончил борьбу в интервале девяти секунд – и с самого утра гонщики возобновили упорное сражение. Тьерри Невилль, занимавший первой место, жаловался на нехватку сцепления, а затем стал жертвой обидной неисправности: гибридная система искусственно притормаживала его Hyundai, вынуждая бельгийца терять время.

Вдобавок, на завершающем утреннюю программе городском допе он сам допустил ошибку, проскочив поворот. В итоге Тьерри закончил день только третьим, отставая на 21 секунду.

Совсем другим получился сценарий для Калле Ровенперы – финн из Toyota вышел вперед, после чего ему пришлось сражаться с собственным партнером по команде Элфином Эвансом. Несравнимо больший опыт позволял валлийцу сокращать отставание, однако так продолжалось лишь до тех пор, пока не зашло солнце.

В ночных условиях отрыв, достигший было 1,2 секунды, вновь стал расти. А затем участники вернулись на улицы Умеа, где Эвансу повезло и не повезло одновременно. Гонщик на Yaris задел снежный бруствер в самом последнем повороте и закрутился. Машина остановилась поперек трассы перед самой финишной чертой – но оказалась, что еще во время вращения она пересекла какой-то точкой линию хронометража.

В итоге Элфин закончил день в 8,3 секундах позади Калле.

Еще один представитель японской команды Эсапекка Лаппи занимает промежуточное четвертое место, причем отставание в 26 секунд оставляет ему шансы не только на подиум, но и на победу.

Пятым долго держался Оливер Сольберг, но ему пришлось останавливаться на трассе для ремонта привода дросселя – и сын чемпиона WRC Петтера Сольберга откатился на седьмое место.

Следом похожие проблемы возникли и у Адриена Фурмо из M-Sport – француз шел шестым, когда на улицах Умеа его мотор резко потерял мощность, вынудив ехать в черепашьем темпе и потерять разом более четырех минут.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Такое развитие события сделало пятым Такамото Кацуту на Toyota, а шестым – Гуса Гринсмита на Ford.

Крейг Брин, выбывший из борьбы накануне, вернулся в гонку и даже выиграл один из утренних спецучастков, но вторично сошел из-за отказа в электросистеме.

А вот еще один неудачник пятницы Отт Тянак продолжает борьбу и поднялся уже до середины третьего десятка.

В зачете WRC2 тройка лидеров за день не претерпела изменений. Андреас Миккельсен на Skoda впереди, россиянин Николай Грязин на такой же Fabia идет третьим, уступая полминуты.

Шведская гонка финиширует в воскресенье после четырех заключительных спецучастков.

Результаты Ралли Швеция после СУ15