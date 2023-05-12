Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия
По ходу первого дня на первой позиции в гонке побывали четверо разных пилотов, но не все справились с бременем лидерства
Начало пятого этапа WRC оказалось сродни калейдоскопу. Первым лидером португальской гонки стал Пьер-Луи Лубэ на Ford, но почти сразу после этого он откатился назад из-за вспыхнувшей машины. Вперед вышел другой гонщик M-Sport Отт Тянак – но потерял минуту из-за прокола на СУ4.
Дани Сордо оставался первым совсем недолго – ветерана из Hyundai обошел Калле Рованпера. И лишь действующему чемпиону мира удалось остаться во главе зачета до конца дня. Гонщик Toyota завершил пятницу в 11 секундах впереди Сордо.
Самым серьезным происшествием стала авария Элфина Эванса на СУ7. Валлиец, будучи лидером сезона, первым выезжал на спецучастки и имел гораздо меньше сцепления, чем соперники. Его ошибка не попала в поле зрения камер, но Toyota после удара о дерево получила столь сильные повреждения, что о продолжении гонки речь уже не идет. Эванс и его штурман Скотт Мартин не пострадали.
Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Эта потеря стала для японской команды не первой по ходу дня – Такамото Кацута, занимавший отличное третье место, ранее выбыл из борьбы после отказа генератора.
В итоге третьим по итогам восьми скоростных участков стал Тьерри Невилль, отыгравший на финальном СУ8 разом две позиции.
Бельгийца с минимальными отрывами преследуют Лубэ и Эсапекка Лаппи.
Для российского экипажа Николая Грязина гонка продлилась лишь до переворота на СУ4 (этот момент снял один из болельщиков – он на видео выше).
Проблем хватало и у других участников зачета WRC2 – Андреас Миккельсен, Адриен Фурмо и Теему Сунинен потеряли время из-за проколов, а Крис Мик, объединивший усилия со штурманом трагически погибшего Крейга Брина Джеймсом Фултоном, сошел из-за поломки.
Португальская гонка продолжится в субботу.
Положение на Ралли Португалия после СУ7 (будет обновлени после СУ8)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:19'54.5
|2
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:20'08.7
|14.2
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:20'22.4
|27.9
|4
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:20'22.9
|28.4
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:20'23.2
|28.7
|6
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:21'01.9
|1'07.4
|7
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|1:23'37.3
|3'42.8
|8
| Иоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:23'59.9
|4'05.4
|9
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|1:25'04.1
|5'09.6
|10
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|1:25'21.4
|5'26.9
|Полные результаты
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