Предыдущая / Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC
WRC / Ралли Португалия Отчет о секции

Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия

По ходу первого дня на первой позиции в гонке побывали четверо разных пилотов, но не все справились с бременем лидерства

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Начало пятого этапа WRC оказалось сродни калейдоскопу. Первым лидером португальской гонки стал Пьер-Луи Лубэ на Ford, но почти сразу после этого он откатился назад из-за вспыхнувшей машины. Вперед вышел другой гонщик M-Sport Отт Тянак – но потерял минуту из-за прокола на СУ4.

Дани Сордо оставался первым совсем недолго – ветерана из Hyundai обошел Калле Рованпера. И лишь действующему чемпиону мира удалось остаться во главе зачета до конца дня. Гонщик Toyota завершил пятницу в 11 секундах впереди Сордо. 

Самым серьезным происшествием стала авария Элфина Эванса на СУ7. Валлиец, будучи лидером сезона, первым выезжал на спецучастки и имел гораздо меньше сцепления, чем соперники. Его ошибка не попала в поле зрения камер, но Toyota после удара о дерево получила столь сильные повреждения, что о продолжении гонки речь уже не идет. Эванс и его штурман Скотт Мартин не пострадали. 

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Эта потеря стала для японской команды не первой по ходу дня – Такамото Кацута, занимавший отличное третье место, ранее выбыл из борьбы после отказа генератора. 

В итоге третьим по итогам восьми скоростных участков стал Тьерри Невилль, отыгравший на финальном СУ8 разом две позиции. 

Бельгийца с минимальными отрывами преследуют Лубэ и Эсапекка Лаппи.

 

Для российского экипажа Николая Грязина гонка продлилась лишь до переворота на СУ4 (этот момент снял один из болельщиков – он на видео выше).

Проблем хватало и у других участников зачета WRC2 – Андреас Миккельсен, Адриен Фурмо и Теему Сунинен потеряли время из-за проколов, а Крис Мик, объединивший усилия со штурманом трагически погибшего Крейга Брина Джеймсом Фултоном, сошел из-за поломки.

Португальская гонка продолжится в субботу. 

Положение на Ралли Португалия после СУ7 (будет обновлени после СУ8)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:19'54.5  
2 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:20'08.7 14.2
3 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:20'22.4 27.9
4 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 1:20'22.9 28.4
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:20'23.2 28.7
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1:21'01.9 1'07.4
7 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:23'37.3 3'42.8
8 France Иоан Россель
Arnaud Dunand 		Citroën C3 Rally2 RC2 1:23'59.9 4'05.4
9 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:25'04.1 5'09.6
10 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:25'21.4 5'26.9
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC

Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC

WRC
Ралли Хорватия

Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

WRC
Ралли Хорватия

Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

WRC
Ралли Хорватия

Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

Самое важное:

Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия

Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия

WRC WRC
Ралли Португалия

Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами «Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

F1 Формула 1
Гран При Испании

Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

F1 Формула 1

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.