Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия

Начало пятого этапа WRC оказалось сродни калейдоскопу. Первым лидером португальской гонки стал Пьер-Луи Лубэ на Ford, но почти сразу после этого он откатился назад из-за вспыхнувшей машины. Вперед вышел другой гонщик M-Sport Отт Тянак – но потерял минуту из-за прокола на СУ4.

Дани Сордо оставался первым совсем недолго – ветерана из Hyundai обошел Калле Рованпера. И лишь действующему чемпиону мира удалось остаться во главе зачета до конца дня. Гонщик Toyota завершил пятницу в 11 секундах впереди Сордо.

Самым серьезным происшествием стала авария Элфина Эванса на СУ7. Валлиец, будучи лидером сезона, первым выезжал на спецучастки и имел гораздо меньше сцепления, чем соперники. Его ошибка не попала в поле зрения камер, но Toyota после удара о дерево получила столь сильные повреждения, что о продолжении гонки речь уже не идет. Эванс и его штурман Скотт Мартин не пострадали.

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Эта потеря стала для японской команды не первой по ходу дня – Такамото Кацута, занимавший отличное третье место, ранее выбыл из борьбы после отказа генератора.

В итоге третьим по итогам восьми скоростных участков стал Тьерри Невилль, отыгравший на финальном СУ8 разом две позиции.

Бельгийца с минимальными отрывами преследуют Лубэ и Эсапекка Лаппи.

Для российского экипажа Николая Грязина гонка продлилась лишь до переворота на СУ4 (этот момент снял один из болельщиков – он на видео выше).

Проблем хватало и у других участников зачета WRC2 – Андреас Миккельсен, Адриен Фурмо и Теему Сунинен потеряли время из-за проколов, а Крис Мик, объединивший усилия со штурманом трагически погибшего Крейга Брина Джеймсом Фултоном, сошел из-за поломки.

Португальская гонка продолжится в субботу.

Положение на Ралли Португалия после СУ7 (будет обновлени после СУ8)