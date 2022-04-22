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WRC / Ралли Хорватия Отчет об этапе

Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия

Гонщик Toyota на минуту с лишним оторвался от преследователей, которые столкнулись в пятницу со всевозможными проблемами

Том Ховард
Автор:
, News editor
Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия
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После двухмесячного перерыва сезон WRC продолжился асфальтовой гонкой в бывшей югославской республике – хорватский этап появился в календаре в прошлом году, а в этот раз стал третьим этапом сезона. 

Из восьми скоростных участков первого дня, прошедшего в дожде и тумане, шесть остались за лидером сезона Калле Рованперой из команды Toyota.

По итогам дня финский пилот оторвался от ближайшего соперника, Тьерри Невилля на Hyundai, на минуту и четыре секунды. 

Невилля отбросил назад 40-секундный штраф за опоздание на пункт контроля времени – гонщику и его штурману пришлось 800 метров толкать машину до сервис-парка из-за отказа генератора, и они потратили четыре лишних минуты.

После этого на второе место ненадолго поднялся еще один представитель корейской марки Отт Тянак, однако на предпоследнем СУ эстонец «поймал» прокол и потерял 20 с лишним секунд, вновь став третьим.

Сильнейший представитель M-Sport Крейг Брин сохраняет шансы побороться за подиум – пока он четвертый, в 12 секундах за Тянаком. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Все остальные отстали уже намного сильнее: пятерку замыкает Оливер Сольберг на Hyundai, которого вплотную преследуют Элфин Эванс (валлиец с утра дважды проколол переднее левое колесо) и Такамото Кацута. В этой же группе долгое время держался Гус Гринсмит, но в самом конце дня ему пришлось покинуть гонку из-за технических проблем. 

Еще до обеденного перерыва попали в аварию Эсапекка Лаппи и Адриен Фурмо, а Пьеру-Луи Лубе пришлось отказаться от продолжения гонки после трех проколов подряд – у экипажа больше не было запасок, а без них правила запрещают движение по дорожным секциям.

Среди гонщиков на технике RC2 быстрее всех пока Йоан Россель, который поднялся на восьмое место в общем зачете. Чуть более полуминуты французу уступает Николай Грязин – москвич ни разу по ходу дня не показал лучшего результата на спецучастке, но шесть раз из восьми финишировал в тройке сильнейших.

Ралли Хорватия продолжится восемью субботними допами.

Положение в Ралли Хорватия после СУ8

Позиция # Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 69 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:15'35.5  
2 11 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:15'59.5 1'04.000
3 8 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:16'58.8 1'23.300
4 42 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 1:17'10.7 1'35.200
5 2 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:18'14.0 2'38.500
6 33 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:18'24.6 2'49.100
7 18 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:19'03.5 3'28.000
8 21 France Йоан Россель
France Валентин Сарро 		Citroën C3 Rally2 RC2 1:20'48.1 5'12.600
9 23 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:21'24.4 5'48.900
10 22 France Эрик Камилли
Тибо Де ла Хейе 		Citroën C3 Rally2 RC2 1:21'47.3 6'11.800
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