Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия
Гонщик Toyota на минуту с лишним оторвался от преследователей, которые столкнулись в пятницу со всевозможными проблемами
После двухмесячного перерыва сезон WRC продолжился асфальтовой гонкой в бывшей югославской республике – хорватский этап появился в календаре в прошлом году, а в этот раз стал третьим этапом сезона.
Из восьми скоростных участков первого дня, прошедшего в дожде и тумане, шесть остались за лидером сезона Калле Рованперой из команды Toyota.
По итогам дня финский пилот оторвался от ближайшего соперника, Тьерри Невилля на Hyundai, на минуту и четыре секунды.
Невилля отбросил назад 40-секундный штраф за опоздание на пункт контроля времени – гонщику и его штурману пришлось 800 метров толкать машину до сервис-парка из-за отказа генератора, и они потратили четыре лишних минуты.
После этого на второе место ненадолго поднялся еще один представитель корейской марки Отт Тянак, однако на предпоследнем СУ эстонец «поймал» прокол и потерял 20 с лишним секунд, вновь став третьим.
Сильнейший представитель M-Sport Крейг Брин сохраняет шансы побороться за подиум – пока он четвертый, в 12 секундах за Тянаком.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport
Все остальные отстали уже намного сильнее: пятерку замыкает Оливер Сольберг на Hyundai, которого вплотную преследуют Элфин Эванс (валлиец с утра дважды проколол переднее левое колесо) и Такамото Кацута. В этой же группе долгое время держался Гус Гринсмит, но в самом конце дня ему пришлось покинуть гонку из-за технических проблем.
Еще до обеденного перерыва попали в аварию Эсапекка Лаппи и Адриен Фурмо, а Пьеру-Луи Лубе пришлось отказаться от продолжения гонки после трех проколов подряд – у экипажа больше не было запасок, а без них правила запрещают движение по дорожным секциям.
Среди гонщиков на технике RC2 быстрее всех пока Йоан Россель, который поднялся на восьмое место в общем зачете. Чуть более полуминуты французу уступает Николай Грязин – москвич ни разу по ходу дня не показал лучшего результата на спецучастке, но шесть раз из восьми финишировал в тройке сильнейших.
Ралли Хорватия продолжится восемью субботними допами.
Положение в Ралли Хорватия после СУ8
|Позиция
|#
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
|69
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:15'35.5
|2
|11
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:15'59.5
|1'04.000
|3
|8
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:16'58.8
|1'23.300
|4
|42
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:17'10.7
|1'35.200
|5
|2
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:18'14.0
|2'38.500
|6
|33
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:18'24.6
|2'49.100
|7
|18
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:19'03.5
|3'28.000
|8
|21
| Йоан Россель
Валентин Сарро
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:20'48.1
|5'12.600
|9
|23
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:21'24.4
|5'48.900
|10
|22
| Эрик Камилли
Тибо Де ла Хейе
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:21'47.3
|6'11.800
|Полные результаты
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