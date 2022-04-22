Рованпера захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Хорватия

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После двухмесячного перерыва сезон WRC продолжился асфальтовой гонкой в бывшей югославской республике – хорватский этап появился в календаре в прошлом году, а в этот раз стал третьим этапом сезона.

Из восьми скоростных участков первого дня, прошедшего в дожде и тумане, шесть остались за лидером сезона Калле Рованперой из команды Toyota.

По итогам дня финский пилот оторвался от ближайшего соперника, Тьерри Невилля на Hyundai, на минуту и четыре секунды.

Невилля отбросил назад 40-секундный штраф за опоздание на пункт контроля времени – гонщику и его штурману пришлось 800 метров толкать машину до сервис-парка из-за отказа генератора, и они потратили четыре лишних минуты.

После этого на второе место ненадолго поднялся еще один представитель корейской марки Отт Тянак, однако на предпоследнем СУ эстонец «поймал» прокол и потерял 20 с лишним секунд, вновь став третьим.

Сильнейший представитель M-Sport Крейг Брин сохраняет шансы побороться за подиум – пока он четвертый, в 12 секундах за Тянаком.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Все остальные отстали уже намного сильнее: пятерку замыкает Оливер Сольберг на Hyundai, которого вплотную преследуют Элфин Эванс (валлиец с утра дважды проколол переднее левое колесо) и Такамото Кацута. В этой же группе долгое время держался Гус Гринсмит, но в самом конце дня ему пришлось покинуть гонку из-за технических проблем.

Еще до обеденного перерыва попали в аварию Эсапекка Лаппи и Адриен Фурмо, а Пьеру-Луи Лубе пришлось отказаться от продолжения гонки после трех проколов подряд – у экипажа больше не было запасок, а без них правила запрещают движение по дорожным секциям.

Среди гонщиков на технике RC2 быстрее всех пока Йоан Россель, который поднялся на восьмое место в общем зачете. Чуть более полуминуты французу уступает Николай Грязин – москвич ни разу по ходу дня не показал лучшего результата на спецучастке, но шесть раз из восьми финишировал в тройке сильнейших.

Ралли Хорватия продолжится восемью субботними допами.

Положение в Ралли Хорватия после СУ8