Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония

На самом деле, события второго гоночного дня на восьмом этапе WRC почти полностью описываются заголовком и подзаголовком этого отчета.

Невероятно, но вся первая семерка сохранила по ходу субботы те же позиции, которые были с самого утра. Даже рокировок, когда гонщики менялись бы позициями, а потом возвращали их друг другу, зафиксировано не было.

Тьерри Невилль из Hyundai, который по итогам пятницы уступал Калле Рованпере несколько секунд, сразу отстал от финна из-за прокола, но удержался вторым – а его партнер по команде Эсапекка Лаппи смог постепенно нарастить отрыв от Элфина Эванса.

Местный герой Отт Тянак предсказуемо поднялся на восьмое место – последнее в топовом зачете. К слову, в FIA уже задумались над тем, как скорректировать правила, чтобы в дальнейшем избежать столь неприятных сценариев, как у эстонца из M-Sport – напомним, на его машине в четверг заменили мотор, что привело к пятиминутному штрафу и лишило Отта возможности порадовать своих болельщиков.

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

Андреас Миккальсен на Skoda Fabia сохранил лидерство в зачете RC2, однако отставание Сами Паяри на такой же машине не столь велико, чтобы считать судьбу победы уже предрешенной.

Участникам эстонской гонки осталось преодолеть четыре воскресных спецучастка.

Положение на Ралли Эстония после СУ17

Поз. Экипаж Машина Класс Время / Отст. 1 КАЛЛЕ РОВАНПЕРА ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 05:29.3 2 ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ МАРТЕЙН ВИДАГЕ Hyundai i20 N Rally1 RC1 34.9 3 ЭСАПЕККА ЛАППИ ЯННЕ ФЕРМ Hyundai i20 N Rally1 RC1 45.4 4 ЭЛФИН ЭВАНС СКОТТ МАРТИН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 52.7 5 ТЕЕМУ СУНИНЕН МИККО МАРККУЛА Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:41.5 6 ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ Ford Puma Rally1 RC1 2:25.5 7 ТАКАМОТО КАЦУТА ААРОН ДЖОНСТОН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:32.5 8 ОТТ ТЯНАК МАРТИН ЯРВЕОЯ Toyota GR Yaris Rally1 RC1 5:55.2 9 АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 7:37.1 10 САМИ ПАЯРИ ЭННИ МЯЛКЕНЕН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 7:52.9