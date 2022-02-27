Рованпера выиграл этап WRC в Швеции
Юный финн лидировал на протяжении последних двух дней соревнования
Воскресенье – последний день Ралли Швеция – пилот Toyota Калле Рованпера начал и закончил лидером: причем финну удалось победить не только из-за своей прыти, но и благодаря проблемам у преследователей.
На первом же воскресном допе сошел главный соперник Рованперы в борьбе за первое место. Шедший вторым в общем протоколе Элфин Эванс намеревался отыграть полученный десятисекундный штраф и догнать Калле – однако пилот не справился с управлением и во время прохождения одного из быстрых поворотов влетел в сугроб.
Первоначально казалось, что Эванс завершил выступление из-за полученных в результате инцидента механических повреждений, однако позже валлиец объяснил, что во всем виноваты проблемы, возникшие с гибридной составляющей силовой установки.
Благодаря аварии Эванса на второе место вышел пилот Hyundai Тьерри Невилль, все воскресенье державшийся примерно в 20 секундах позади Рованперы. Бельгиец не смог сократить отставание от лидера, но его скорости было достаточно, чтобы финишировать впереди ехавшего по пятам Эсапекки Лаппи. Сам же Лаппи хоть и был в 4 секундах позади Невилля перед последнем СУ, но нагнать соперника все-таки не смог.
Другому гонщику Hyundai повезло многим меньше, чем Невиллю. Отт Тянак выбыл из борьбы за победу еще в пятницу: с его машиной произошло по сути то же самое, что и с автомобилем Эванса, а именно – поломка гибридной составляющей. По итогу эстонец завершил этап за пределами первой десятки, но тем не менее смог выиграть power stage и таким образом набрать за него пять очков.
Пилот M-Sport Адриен Фурмо не смог добраться до первого воскресного спецучастка из-за проблем, возникших на дорожной секции. Скорее всего, как и в субботу, дело в потере мощности двигателя. Лучшим из M-Sport стал Гус Гринсмит, финишировавший по итогам Ралли Швеция на пятом месте.
В зачете WRC2 победу вновь одержал экипаж Андреаса Миккельсена. По ходу первых двух воскресных спецучастков Николай Грязин держался в первой тройке, однако на предпоследнем допе россиянин попал в аварию и лишился шансов на пьедестал.
После двух этапов лидером личного зачета главного класса стал Рованпера, опережающий Невилля на 14 очков. На третьем месте расположился Себастьен Леб, который в этом сезоне выступает в WRC только эпизодически, – то есть фактически третьим можно считать идущего за ним Гринсмита.
Результаты по итогам СУ19*
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|6'29.800
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|6'31.700
|1.900
|1.900
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|6'32.100
|2.300
|0.400
|4
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|6'32.600
|2.800
|0.500
|5
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|6'33.100
|3.300
|0.500
|6
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|6'33.900
|4.100
|0.800
|7
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|6'37.400
|7.600
|3.500
|8
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|6'38.800
|9.000
|1.400
|9
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|6'54.400
|24.600
|15.600
|10
|Georg Linnamäe
Джеймс Морган
|6'59.700
|29.900
|5.300
|Полные результаты
*Результаты СУ19 обновятся немного позднее