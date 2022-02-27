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Рованпера выиграл этап WRC в Швеции

Юный финн лидировал на протяжении последних двух дней соревнования

Рованпера выиграл этап WRC в Швеции
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Воскресенье – последний день Ралли Швеция – пилот Toyota Калле Рованпера начал и закончил лидером: причем финну удалось победить не только из-за своей прыти, но и благодаря проблемам у преследователей.

На первом же воскресном допе сошел главный соперник Рованперы в борьбе за первое место. Шедший вторым в общем протоколе Элфин Эванс намеревался отыграть полученный десятисекундный штраф и догнать Калле – однако пилот не справился с управлением и во время прохождения одного из быстрых поворотов влетел в сугроб.

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Первоначально казалось, что Эванс завершил выступление из-за полученных в результате инцидента механических повреждений, однако позже валлиец объяснил, что во всем виноваты проблемы, возникшие с гибридной составляющей силовой установки. 

Благодаря аварии Эванса на второе место вышел пилот Hyundai Тьерри Невилль, все воскресенье державшийся примерно в 20 секундах позади Рованперы. Бельгиец не смог сократить отставание от лидера, но его скорости было достаточно, чтобы финишировать впереди ехавшего по пятам Эсапекки Лаппи. Сам же Лаппи хоть и был в 4 секундах позади Невилля перед последнем СУ, но нагнать соперника все-таки не смог.

Другому гонщику Hyundai повезло многим меньше, чем Невиллю. Отт Тянак выбыл из борьбы за победу еще в пятницу: с его машиной произошло по сути то же самое, что и с автомобилем Эванса, а именно – поломка гибридной составляющей. По итогу эстонец завершил этап за пределами первой десятки, но тем не менее смог выиграть power stage и таким образом набрать за него пять очков.

Пилот M-Sport Адриен Фурмо не смог добраться до первого воскресного спецучастка из-за проблем, возникших на дорожной секции. Скорее всего, как и в субботу, дело в потере мощности двигателя. Лучшим из M-Sport стал Гус Гринсмит, финишировавший по итогам Ралли Швеция на пятом месте.

В зачете WRC2 победу вновь одержал экипаж Андреаса Миккельсена. По ходу первых двух воскресных спецучастков Николай Грязин держался в первой тройке, однако на предпоследнем допе россиянин попал в аварию и лишился шансов на пьедестал.

После двух этапов лидером личного зачета главного класса стал Рованпера, опережающий Невилля на 14 очков. На третьем месте расположился Себастьен Леб, который в этом сезоне выступает в WRC только эпизодически, – то есть фактически третьим можно считать идущего за ним Гринсмита.

Результаты по итогам СУ19* 

Позиция Гонщик/Штурман Время Отрыв Отставание
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		6'29.800    
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		6'31.700 1.900 1.900
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		6'32.100 2.300 0.400
4 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 6'32.600 2.800 0.500
5 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		6'33.100 3.300 0.500
6 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		6'33.900 4.100 0.800
7 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		6'37.400 7.600 3.500
8 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		6'38.800 9.000 1.400
9 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen		 6'54.400 24.600 15.600
10 Georg Linnamäe
United Kingdom Джеймс Морган 		6'59.700 29.900 5.300
Полные результаты

*Результаты СУ19 обновятся немного позднее

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