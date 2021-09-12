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WRC / Ралли Греция Новость

Рованпера в одни ворота выиграл Ралли Греция

Автор:
, главный редактор

Вторая в карьере победа сделала финна реальным претендентом на попадание в призеры чемпионата мира

Рованпера в одни ворота выиграл Ралли Греция

Калле Рованпера, выступающий за команду Toyota, выиграл очередной этап чемпионата мира по ралли, прошедший в эти выходные в Греции.

Молодой финский пилот вышел в лидеры еще в пятницу – но ключевой для развития событий в борьбе за победу стала первая половина субботу. Выиграв четыре спецучастка подряд, Рованпера резко увеличил отрыв от своих преследователей – Отта Тянака (Hyundai) и Себастьена Ожье (Toyota). Если вечером в пятницу этот отрыв составлял не больше 4-х секунд, то к вечеру субботу перевалил за 30.

В воскресенье эстонец и француз боролись уже исключительно между собой. Решающим в этой борьбе стал первый воскресный доп, когда комплект шин на автомобиле Ожье оказался не слишком подходящим для влажной трассы – и лидер чемпионата мира разом уступил сопернику 14 секунд. В итоге Тянак и Ожье финишировали на тех же 2-м и 3-м местах, на которых начали день.

В первой пятерке гонку также закончили Дани Сордо (Hyundai) и Гас Гринсмит (Ford).

Ожье в любом случае увеличил отрыв от соперников в общем зачете чемпионата. Сделать это помогли неудачи ближайших преследователей – Элфин Эванс и Тьерри Невилль еще в пятницу потеряли много времени из-за неисправностей и финишировали только 6-м и 8-м. В результате за три этапа до финиша француз опережает британца и бельгийца на 44 и 50 очков соответственно. Рованперу же вторая в сезоне (и в карьере) победа сделала одним из претендентов на призовые места: финн уступает Ожье 51 очко.

Россиянин Николай Грязин занял третье место в своей категории WRC 2, отстав почти на пять минут от ставшего лучшим Андреаса Миккельсена.

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Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу

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Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу
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