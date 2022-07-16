Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония

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После первого соревновательного дня эстонской гонки, казалось, что болельщиков ждет острое противостояние двух партнеров по Toyota – Элфина Эванса и Калле Рованперы. Лишь из-за хлынувшего ливня финн получил преимущество в 11 секунд.

Суббота началась с лучшего времени валлийца, но затем Рованпера показал, что не случайно выиграл четыре из шести прошедших гонок. Вне зависимости от погоды – дождь то стихал, то начинался вновь – он стал показывать одно лучшее время за другим и выиграл семь спецучастков кряду.

Лишь поздно вечером на зрительском СУ в Тарту Калле чуть сбавил обороты, но его преимущество в любом случае составило 29 секунд.

В остальном положение лидеров практически не претерпело изменений. Местный кумир Отт Тянак остался третьим – и лучшим в составе Hyundai. Отставание четырехкратного триумфатора Ралли Эстония достигло минуты с четвертью.

Его партнер Тьерри Невилль вышел на четвертое место после того, как прокол отбросил назад Эсапекку Лаппи из Toyota.

Адриен Фурмо, ставший быстрейшим под конец дня в Тарту, остался сильнейшим представителем M-Sport Ford на шестой строцке, уступая совсем немного Такамото Кацуте.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете WRC2, Andreas Mikkelsen лидерство сохранил Андреас Миккельсен, но его преимущество над Теему Суниненом составляет всего десять секунд.

Итог Ралли Эстония определят шесть воскресных спецучастков.

Положение в Ралли Эстония после СУ18