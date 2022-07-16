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WRC / Ралли Эстония Отчет о секции

Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония

Лидер сезона WRC выиграл семь из девяти субботних спецучастков и довел отрыв от преследователей до полуминуты

Том Ховард
Автор:
, News editor
Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония
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После первого соревновательного дня эстонской гонки, казалось, что болельщиков ждет острое противостояние двух партнеров по Toyota – Элфина Эванса и Калле Рованперы. Лишь из-за хлынувшего ливня финн получил преимущество в 11 секунд. 

Суббота началась с лучшего времени валлийца, но затем Рованпера показал, что не случайно выиграл четыре из шести прошедших гонок. Вне зависимости от погоды – дождь то стихал, то начинался вновь – он стал показывать одно лучшее время за другим и выиграл семь спецучастков кряду. 

Лишь поздно вечером на зрительском СУ в Тарту Калле чуть сбавил обороты, но его преимущество в любом случае составило 29 секунд. 

В остальном положение лидеров практически не претерпело изменений. Местный кумир Отт Тянак остался третьим – и лучшим в составе Hyundai. Отставание четырехкратного триумфатора Ралли Эстония достигло минуты с четвертью. 

Его партнер Тьерри Невилль вышел на четвертое место после того, как прокол отбросил назад Эсапекку Лаппи из Toyota. 

Адриен Фурмо, ставший быстрейшим под конец дня в Тарту, остался сильнейшим представителем M-Sport Ford на шестой строцке, уступая совсем немного Такамото Кацуте.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете WRC2, Andreas Mikkelsen лидерство сохранил Андреас Миккельсен, но его преимущество над Теему Суниненом составляет всего десять секунд.

Итог Ралли Эстония определят шесть воскресных спецучастков. 

Положение в Ралли Эстония после СУ18

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:07'53.0  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:08'22.1 29.1
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:09'04.5 1'11.5
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:10'13.3 2'20.3
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:11'36.0 3'43.0
6 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria 		Ford Puma Rally1 RC1 2:11'46.9 3'53.9
7 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:12'28.4 4'35.4
8 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 2:14'09.4 6'16.4
9 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 2:15'15.9 7'22.9
10 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:16'32.7 8'39.7
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