Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония
Лидер сезона WRC выиграл семь из девяти субботних спецучастков и довел отрыв от преследователей до полуминуты
После первого соревновательного дня эстонской гонки, казалось, что болельщиков ждет острое противостояние двух партнеров по Toyota – Элфина Эванса и Калле Рованперы. Лишь из-за хлынувшего ливня финн получил преимущество в 11 секунд.
Суббота началась с лучшего времени валлийца, но затем Рованпера показал, что не случайно выиграл четыре из шести прошедших гонок. Вне зависимости от погоды – дождь то стихал, то начинался вновь – он стал показывать одно лучшее время за другим и выиграл семь спецучастков кряду.
Лишь поздно вечером на зрительском СУ в Тарту Калле чуть сбавил обороты, но его преимущество в любом случае составило 29 секунд.
В остальном положение лидеров практически не претерпело изменений. Местный кумир Отт Тянак остался третьим – и лучшим в составе Hyundai. Отставание четырехкратного триумфатора Ралли Эстония достигло минуты с четвертью.
Его партнер Тьерри Невилль вышел на четвертое место после того, как прокол отбросил назад Эсапекку Лаппи из Toyota.
Адриен Фурмо, ставший быстрейшим под конец дня в Тарту, остался сильнейшим представителем M-Sport Ford на шестой строцке, уступая совсем немного Такамото Кацуте.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
В зачете WRC2, Andreas Mikkelsen лидерство сохранил Андреас Миккельсен, но его преимущество над Теему Суниненом составляет всего десять секунд.
Итог Ралли Эстония определят шесть воскресных спецучастков.
Положение в Ралли Эстония после СУ18
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:07'53.0
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:08'22.1
|29.1
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:09'04.5
|1'11.5
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:10'13.3
|2'20.3
|5
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:11'36.0
|3'43.0
|6
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:11'46.9
|3'53.9
|7
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:12'28.4
|4'35.4
|8
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:14'09.4
|6'16.4
|9
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:15'15.9
|7'22.9
|10
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:16'32.7
|8'39.7
|Полные результаты
Самое важное:
Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония
Лидер сезона WRC выиграл семь из девяти субботних спецучастков и довел отрыв от преследователей до полуминуты
Ливень вывел Рованперу в лидеры Ралли Эстония
Лидер нынешнего сезоне WRC, похоже, смог даже погоду взять себе в союзники – на последнем спецучастке пятницы финн разом отыграл 22 секунды в своего партнера по Toyota Элфина Эванса
Рованпера продолжил сезон WRC победой в Кении
Молодой финский пилот одержал четвертую победу за шесть этапов, экипажи Toyota заняли четыре первых места на финише
Рованпера укрепил лидерство после аварийного дня на Ралли Сафари
Финский пилот Toyota увеличил отрыв от Элфина Эванса, соперники из Hyundai и M-Sport Ford откатились далеко назад