Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории

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22-летний финский гонщик Калле Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории этого спорта. В воскресенье он одержал победу в Ралли Новая Зеландия, которая стала для него шестой в этом сезоне. Впереди у участников серии еще два этапа, но никто из соперников уже не сможет опередить Рованперу по очкам.

Вторым в Новой Зеландии финишировал соратник Рованперы по команде Toyota, прошлогодний чемпион Себастьян Ожье, который отстал от финна на 34,6 секунды. Третий результат показал главный соперник финна в этом сезоне, гонщик Hyundai Отт Тянак.

Прежде самым молодым чемпионом мира по ралли считался Колин Макрей, который завоевал титул в 27 лет. Рованпера отпраздновал свое 22-летие только вчера. Это также первая победа финского пилота в чемпионате за последние 20 лет.

Результаты Ралли Новая Зеландия

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