Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории
Финский пилот выиграл Ралли Новая Зеландия и завоевал титул
22-летний финский гонщик Калле Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории этого спорта. В воскресенье он одержал победу в Ралли Новая Зеландия, которая стала для него шестой в этом сезоне. Впереди у участников серии еще два этапа, но никто из соперников уже не сможет опередить Рованперу по очкам.
Вторым в Новой Зеландии финишировал соратник Рованперы по команде Toyota, прошлогодний чемпион Себастьян Ожье, который отстал от финна на 34,6 секунды. Третий результат показал главный соперник финна в этом сезоне, гонщик Hyundai Отт Тянак.
Прежде самым молодым чемпионом мира по ралли считался Колин Макрей, который завоевал титул в 27 лет. Рованпера отпраздновал свое 22-летие только вчера. Это также первая победа финского пилота в чемпионате за последние 20 лет.
Результаты Ралли Новая Зеландия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:48'01.4
|2
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:48'36.0
|34.6
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:48'49.9
|48.5
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:50'00.2
|1'58.8
|5
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:51'56.7
|3'55.3
|6
| Хейден Пэддон
Джон Кеннард
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:58'05.1
|10'03.7
|7
| Лоренцо Бертелли
Лоренцо Гранаи
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:58'40.4
|10'39.0
|8
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:00'38.2
|12'36.8
|9
| Шейн ван Гисберген
Глен Уэстон
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3:01'30.2
|13'28.8
|10
| Гарри Бейтс
Джон Маккарти
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:04'53.0
|16'51.6
|Полные результаты
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