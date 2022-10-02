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Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории

Финский пилот выиграл Ралли Новая Зеландия и завоевал титул

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Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории
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22-летний финский гонщик Калле Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории этого спорта. В воскресенье он одержал победу в Ралли Новая Зеландия, которая стала для него шестой в этом сезоне. Впереди у участников серии еще два этапа, но никто из соперников уже не сможет опередить Рованперу по очкам.

Вторым в Новой Зеландии финишировал соратник Рованперы по команде Toyota, прошлогодний чемпион Себастьян Ожье, который отстал от финна на 34,6 секунды. Третий результат показал главный соперник финна в этом сезоне, гонщик Hyundai Отт Тянак.

Прежде самым молодым чемпионом мира по ралли считался Колин Макрей, который завоевал титул в 27 лет. Рованпера отпраздновал свое 22-летие только вчера. Это также первая победа финского пилота в чемпионате за последние 20 лет.

Результаты Ралли Новая Зеландия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:48'01.4  
2 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:48'36.0 34.6
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:48'49.9 48.5
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:50'00.2 1'58.8
5 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:51'56.7 3'55.3
6 New Zealand Хейден Пэддон
New Zealand Джон Кеннард 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:58'05.1 10'03.7
7 Italy Лоренцо Бертелли
Italy Лоренцо Гранаи 		Ford Puma Rally1 RC1 2:58'40.4 10'39.0
8 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:00'38.2 12'36.8
9 New Zealand Шейн ван Гисберген
Глен Уэстон 		Škoda Fabia R5 RC2 3:01'30.2 13'28.8
10 Гарри Бейтс
Джон Маккарти 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:04'53.0 16'51.6
Полные результаты
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