Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

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В отличие от Монте-Карло, где почти всю дистанцию экипажи провели на сухом асфальте, шведская гонка встретила их морозом и высокими сугробами.

Программа первого дня включала единственный СУ протяженностью 5,16 км, который гонщики преодолевали в порядке результатов предыдущего сезона.

Обладатель титула Калле Рованпера первым отправился на дистанцию за рулем Toyota. И хотя принято считать, что открывать дистанцию в ралли менее выгодно, чем ехать следом, время финна – 3:23.3 – так и осталось лучшим до самого конца.

Отт Тянак показал вторую скорость на Ford Puma (+1,6), тройку лидеров замкнул еще один представитель Toyota Элфин Эванс (+3,1).

Лидер Hyundai Тьерри Невилль незадолго до гонки серьезно заболел, потому в четверг ехал далеко не в лучшем физическом состоянии. Несмотря на это, бельгиец уступил лучшему времени всего пять секунд и остался на пятой позиции, позади партнера по команде Эсапекки Лаппи.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

Экипаж Николая Грязина и Константина Александрова показал седьмую скорость в зачете RC2, однако отставание от ставшего лучшим Яри Хуттунена, также выступающего на Skoda Fabia, составило лишь 2,2 секунды.

В пятницу борьба в окрестностях городка Умеа начнется по-настоящему: программа дня включает семь скоростных участков.

Результаты Ралли Швеция после СУ1