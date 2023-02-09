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Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

Участники WRC начали борьбу на втором этапе чемпионата мира – в четверг состоялся единственный зрительский спецучасток

Александр Кабановский
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Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция
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В отличие от Монте-Карло, где почти всю дистанцию экипажи провели на сухом асфальте, шведская гонка встретила их морозом и высокими сугробами. 

Программа первого дня включала единственный СУ протяженностью 5,16 км, который гонщики преодолевали в порядке результатов предыдущего сезона. 

Обладатель титула Калле Рованпера первым отправился на дистанцию за рулем Toyota. И хотя принято считать, что открывать дистанцию в ралли менее выгодно, чем ехать следом, время финна – 3:23.3 – так и осталось лучшим до самого конца. 

Отт Тянак показал вторую скорость на Ford Puma (+1,6), тройку лидеров замкнул еще один представитель Toyota Элфин Эванс (+3,1).

Лидер Hyundai Тьерри Невилль незадолго до гонки серьезно заболел, потому в четверг ехал далеко не в лучшем физическом состоянии. Несмотря на это, бельгиец уступил лучшему времени всего пять секунд и остался на пятой позиции, позади партнера по команде Эсапекки Лаппи. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Экипаж Николая Грязина и Константина Александрова показал седьмую скорость в зачете RC2, однако отставание от ставшего лучшим Яри Хуттунена, также выступающего на Skoda Fabia, составило лишь 2,2 секунды. 

В пятницу борьба в окрестностях городка Умеа начнется по-настоящему: программа дня включает семь скоростных участков.

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Результаты Ралли Швеция после СУ1

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'23.3  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 3'24.9 1.6
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'26.4 3.1
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'27.2 3.9
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'28.3 5.0
6 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'28.9 5.6
7 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'30.0 6.7
8 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 3'34.1 10.8
9 Finland Яри Хуттунен
Finland Антти Линнакето 		Škoda Fabia R5 RC2 3'34.7 11.4
10 Norway Оле Кристиан Вайби
Norway Торстейн Эриксен 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 3'35.6 12.3
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