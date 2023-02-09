Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция
Участники WRC начали борьбу на втором этапе чемпионата мира – в четверг состоялся единственный зрительский спецучасток
В отличие от Монте-Карло, где почти всю дистанцию экипажи провели на сухом асфальте, шведская гонка встретила их морозом и высокими сугробами.
Программа первого дня включала единственный СУ протяженностью 5,16 км, который гонщики преодолевали в порядке результатов предыдущего сезона.
Обладатель титула Калле Рованпера первым отправился на дистанцию за рулем Toyota. И хотя принято считать, что открывать дистанцию в ралли менее выгодно, чем ехать следом, время финна – 3:23.3 – так и осталось лучшим до самого конца.
Отт Тянак показал вторую скорость на Ford Puma (+1,6), тройку лидеров замкнул еще один представитель Toyota Элфин Эванс (+3,1).
Лидер Hyundai Тьерри Невилль незадолго до гонки серьезно заболел, потому в четверг ехал далеко не в лучшем физическом состоянии. Несмотря на это, бельгиец уступил лучшему времени всего пять секунд и остался на пятой позиции, позади партнера по команде Эсапекки Лаппи.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
Экипаж Николая Грязина и Константина Александрова показал седьмую скорость в зачете RC2, однако отставание от ставшего лучшим Яри Хуттунена, также выступающего на Skoda Fabia, составило лишь 2,2 секунды.
В пятницу борьба в окрестностях городка Умеа начнется по-настоящему: программа дня включает семь скоростных участков.
Результаты Ралли Швеция после СУ1
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'23.3
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'24.9
|1.6
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'26.4
|3.1
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'27.2
|3.9
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'28.3
|5.0
|6
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'28.9
|5.6
|7
| Крейг Брин
Джеймс Фултон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'30.0
|6.7
|8
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'34.1
|10.8
|9
| Яри Хуттунен
Антти Линнакето
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3'34.7
|11.4
|10
| Оле Кристиан Вайби
Торстейн Эриксен
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|3'35.6
|12.3
|Полные результаты
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