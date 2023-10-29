Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Новый этап, проходивший на территории сразу трех стран, стала определяющей в борьбе за звание сильнейшего гонщика мирового ралли 2023 года
Перед стартом Ралли Центральная Европа лидер сезона Калле Рованпера опережал своего главного преследователя и партнера по Toyota Элфина Эванса на 31 очко. Это значило, что для сохранения шансов на титул валлийцу требовалось финишировать выше в итоговом протоколе.
Однако с самого начала этап, спецучастки которого проходили по территории трех стран, складывался по сценарию Рованперы. Действующий чемпион уехал от соперников в четверг и пятницу в Чехии, создав на мокром асфальте задел в полминуты.
В субботу – уже в Германии – Эванс бросился отыгрываться, сократил отставание, но на СУ11 его погоня закончилась аварией с придорожным сараем и сходом. После этого сценарий гонки стал совсем иным: Рованпера замедлился, чтобы гарантировано доехать до финиша, и даже не пытался бороться с вышедшим вперед Тьерри Невиллем на Hyundai.
Фото: Red Bull Content Pool
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Четыре заключительных скоростных участка, прошедших в воскресенье в Австрии, не изменили общей картины: победы делили вернувшийся Эванс и живая легенда WRC Себастьен Ожье, тогда как Рованпера спокойно удерживал второе место.
Этого результата им со штурманом Йонне Халттуненом хватило, чтобы стать всего шестой парой в истории мирового ралли, кому удалось защитить чемпионское звание.
Невилль в итоге выиграл во второй раз в сезоне и в 19-й за карьеру, причем его преимущество составило почти целую минуту. Подиум дополнил Отт Тянак из M-Sport Ford, которого по пути к финишу сдержали проблемы с гидравликой и падение в канаву на СУ14
Фото: Toyota Racing
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Себастьен Ожье потерял время в дебюте гонки из-за прокола, и хотя потом набрал хорошую скорость, остановился в 16 секундах от призового шампанского.
Последующие позиции в протоколе заняли Такамото Кацута, также представляющий Toyota, Теему Сунинен из Hyundai и Грегуар Мюнстер из M-Sport.
Эсапекка Лаппи еще в пятницу попал в зрелищную аварию, Пьер-Луи Лубе собрал великое множество проблем – от штрафа за незастегнутый шлем до аварии, а в воскресенье к ним добавились неполадки в трансмиссии.
Фото: McKlein / Motorsport Images
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Российский экипаж Николая Грязина и Константира Александрова на Skoda Fabia был быстр по ходу гонки, выиграв в общей сложности пять скоростных участков в своем классе RC2. Но прокол в пятницу и выезд в придорожную канаву на последнем допе субботы привели к большой потере времени.
Итогом стала только восьмая позиция в своем зачете, тогда как сильнейшим стал Адриен Фурмо на Ford команды M-Sport.
Сезон мирового ралли финиширует во второй половине ноября в Японии.
Итоговое положение на Ралли Центральная Европа
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Тьерри Невилль
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|2 ч 52:39.9
|2
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+57.6
|3
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+1:52.8
|4
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:08.6
|5
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:48.3
|6
|
Теему Сунинен
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+3:06.3
|7
| Грегуар Мюнстер
Луи ЛукаM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+4:22.3
|8 (1)
|
Адриен Фурмо
|Ford Fiesta Rally2
|+11:35.8
|9 (2)
|
Николя Кьямен
|Škoda Fabia RS Rally2
|+11:53.1
|10
| Пьер-Луи Лубэ
Бенжамен ВейяM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+12:04.3
|…16 (8)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+15:52.1
Самое важное:
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой
«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой «Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой
Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.