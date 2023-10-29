WRC Ралли Центральная Европа
Отчет об этапе

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Новый этап, проходивший на территории сразу трех стран, стала определяющей в борьбе за звание сильнейшего гонщика мирового ралли 2023 года

Том Ховард
Автор Том Ховард
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Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Перед стартом Ралли Центральная Европа лидер сезона Калле Рованпера опережал своего главного преследователя и партнера по Toyota Элфина Эванса на 31 очко. Это значило, что для сохранения шансов на титул валлийцу требовалось финишировать выше в итоговом протоколе. 

Однако с самого начала этап, спецучастки которого проходили по территории трех стран, складывался по сценарию Рованперы. Действующий чемпион уехал от соперников в четверг и пятницу в Чехии, создав на мокром асфальте задел в полминуты. 

В субботу – уже в Германии – Эванс бросился отыгрываться, сократил отставание, но на СУ11 его погоня закончилась аварией с придорожным сараем и сходом. После этого сценарий гонки стал совсем иным: Рованпера замедлился, чтобы гарантировано доехать до финиша, и даже не пытался бороться с вышедшим вперед Тьерри Невиллем на Hyundai. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Четыре заключительных скоростных участка, прошедших в воскресенье в Австрии, не изменили общей картины: победы делили вернувшийся Эванс и живая легенда WRC Себастьен Ожье, тогда как Рованпера спокойно удерживал второе место. 

Этого результата им со штурманом Йонне Халттуненом хватило, чтобы стать всего шестой парой в истории мирового ралли, кому удалось защитить чемпионское звание. 

Невилль в итоге выиграл во второй раз в сезоне и в 19-й за карьеру, причем его преимущество составило почти целую минуту. Подиум дополнил Отт Тянак из M-Sport Ford, которого по пути к финишу сдержали проблемы с гидравликой и падение в канаву на СУ14

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье потерял время в дебюте гонки из-за прокола, и хотя потом набрал хорошую скорость, остановился в 16 секундах от призового шампанского. 

Последующие позиции в протоколе заняли Такамото Кацута, также представляющий Toyota, Теему Сунинен из Hyundai и Грегуар Мюнстер из M-Sport.

Эсапекка Лаппи еще в пятницу попал в зрелищную аварию,  Пьер-Луи Лубе собрал великое множество проблем – от штрафа за незастегнутый шлем до аварии, а в воскресенье к ним добавились неполадки в трансмиссии. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Российский экипаж Николая Грязина и Константира Александрова на Skoda Fabia был быстр по ходу гонки, выиграв в общей сложности пять скоростных участков в своем классе RC2. Но прокол в пятницу и выезд в придорожную канаву на последнем допе субботы привели к большой потере времени. 

Итогом стала только восьмая позиция в своем зачете, тогда как сильнейшим стал Адриен Фурмо на Ford команды M-Sport. 

Сезон мирового ралли финиширует во второй половине ноября в Японии.

Итоговое положение на Ралли Центральная Европа

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 2 ч 52:39.9
2

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +57.6
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +1:52.8
4

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:08.6
5

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:48.3
6

Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +3:06.3
7 Netherlands Грегуар Мюнстер
Belgium Луи ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +4:22.3
8 (1)

France Адриен Фурмо
France Александр Кориа

M-Sport

 Ford Fiesta Rally2 +11:35.8
9 (2)

France Николя Кьямен
France Янник Роше

 

 Škoda Fabia RS Rally2 +11:53.1
10 France Пьер-Луи Лубэ
France Бенжамен ВейяM-Sport		 Ford Puma Rally1 +12:04.3
…16 (8)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +15:52.1
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