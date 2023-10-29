Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Перед стартом Ралли Центральная Европа лидер сезона Калле Рованпера опережал своего главного преследователя и партнера по Toyota Элфина Эванса на 31 очко. Это значило, что для сохранения шансов на титул валлийцу требовалось финишировать выше в итоговом протоколе.

Однако с самого начала этап, спецучастки которого проходили по территории трех стран, складывался по сценарию Рованперы. Действующий чемпион уехал от соперников в четверг и пятницу в Чехии, создав на мокром асфальте задел в полминуты.

В субботу – уже в Германии – Эванс бросился отыгрываться, сократил отставание, но на СУ11 его погоня закончилась аварией с придорожным сараем и сходом. После этого сценарий гонки стал совсем иным: Рованпера замедлился, чтобы гарантировано доехать до финиша, и даже не пытался бороться с вышедшим вперед Тьерри Невиллем на Hyundai.

Фото: Red Bull Content Pool Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Четыре заключительных скоростных участка, прошедших в воскресенье в Австрии, не изменили общей картины: победы делили вернувшийся Эванс и живая легенда WRC Себастьен Ожье, тогда как Рованпера спокойно удерживал второе место.

Этого результата им со штурманом Йонне Халттуненом хватило, чтобы стать всего шестой парой в истории мирового ралли, кому удалось защитить чемпионское звание.

Невилль в итоге выиграл во второй раз в сезоне и в 19-й за карьеру, причем его преимущество составило почти целую минуту. Подиум дополнил Отт Тянак из M-Sport Ford, которого по пути к финишу сдержали проблемы с гидравликой и падение в канаву на СУ14

Фото: Toyota Racing Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье потерял время в дебюте гонки из-за прокола, и хотя потом набрал хорошую скорость, остановился в 16 секундах от призового шампанского.

Последующие позиции в протоколе заняли Такамото Кацута, также представляющий Toyota, Теему Сунинен из Hyundai и Грегуар Мюнстер из M-Sport.

Эсапекка Лаппи еще в пятницу попал в зрелищную аварию, Пьер-Луи Лубе собрал великое множество проблем – от штрафа за незастегнутый шлем до аварии, а в воскресенье к ним добавились неполадки в трансмиссии.

Фото: McKlein / Motorsport Images Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Российский экипаж Николая Грязина и Константира Александрова на Skoda Fabia был быстр по ходу гонки, выиграв в общей сложности пять скоростных участков в своем классе RC2. Но прокол в пятницу и выезд в придорожную канаву на последнем допе субботы привели к большой потере времени.

Итогом стала только восьмая позиция в своем зачете, тогда как сильнейшим стал Адриен Фурмо на Ford команды M-Sport.

Сезон мирового ралли финиширует во второй половине ноября в Японии.

Итоговое положение на Ралли Центральная Европа

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Тьерри Невилль

Мартейн Видеге Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 2 ч 52:39.9 2 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +57.6 3 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 +1:52.8 4 Себастьен Ожье

Венсан Ландэ Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:08.6 5 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:48.3 6 Теему Сунинен

Микко Марккула Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +3:06.3 7 Грегуар Мюнстер

Луи Лука M-Sport Ford Puma Rally1 +4:22.3 8 (1) Адриен Фурмо

Александр Кориа M-Sport Ford Fiesta Rally2 +11:35.8 9 (2) Николя Кьямен

Янник Роше Škoda Fabia RS Rally2 +11:53.1 10 Пьер-Луи Лубэ

Бенжамен Вейя M-Sport Ford Puma Rally1 +12:04.3 …16 (8) Николай Грязин Константин Александров Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +15:52.1