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WRC / Ралли Греция Отчет о секции

Рованпера резко увеличил отрыв от соперников на Ралли Греция

Автор:
, главный редактор

Два чемпиона мира не смогли достойно ответить на крайне высокий темп самого молодого пилота WRC

Рованпера резко увеличил отрыв от соперников на Ралли Греция

Калле Рованпера, выступающий за команду Toyota, в субботу укрепил свое лидерство в Ралли Греция, заметно увеличив отрыв от преследователей. Если вечером в пятницу финн опережал ближайшего соперника меньше чем на 4 секунды, вечером в субботу отрыв превысил 30 секунд.

При этом главными преследователями Рованперы являются два чемпиона мира – Отт Тянак на Hyundai и Себастьен Ожье на Toyota. Хотя во второй половине дня оба выиграли по одному спецучастку, с утра они ничего не могли противопоставить чрезвычайно высокому темпу молодого соперника, выигравшего четыре допа подряд. Даже на первом спецучастке дня, где Рованпера назвал свой выбор шин неправильным и пожаловался на нехватку сцепления с покрытием, финн опередил титулованных конкурентов на 6 и 12 секунд соответственно. В итоге же к концу дня эстонец отстал от лидера на 31, а француз – на 40 секунд.

Впрочем, для Ожье греческий этап сталкивается в целом неплохо, так как семикратный чемпион мира опережает главных соперников по сражению за титул. Потеряв много времени в пятницу из-за неисправностей, Элфин Эванс (Toyota) и Тьерри Невилль (Hyundai) занимают 7-ю и 10-е место соответственно – и чтобы подняться выше 7-й строчки за три воскресных допа, британцу и бельгийцу нужны серьезные проблемы у соперников. Которые, в свою очередь, наверняка постараются избежать риска на последних 70 километрах дистанции.

Москвич Николай Грязин сохраняет 3-е место в категории WRC 2, отстав больше чем на три минуты от соперников, ведущих борьбу за победу. При этом лидеров – боливийца Марко Буласию-Вилкинсона и известного по выступлениям в WRC норвежца Андреаса Миккельсена – по итогам двух дней гонки разделяет всего восемь десятых секунды.

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Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Отрыв Отставание
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC RC1    
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 30.800 30.800
3 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 40.200 9.400
4 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2'09.400 1'29.200
5 Adrien Fourmaux
Belgium Рено Жамуй 		Ford Fiesta WRC RC1 3'19.200 1'09.800
6 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		Ford Fiesta WRC RC1 3'35.000 15.800
7 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 5'51.900 2'16.900
8 Bolivia Марко Буласия
Marcelo Der		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 7'09.000 1'17.100
9 Norway Андреас Миккельсен
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 7'09.800 0.800
10 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 7'47.600 37.800
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