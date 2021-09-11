Рованпера резко увеличил отрыв от соперников на Ралли Греция

Калле Рованпера, выступающий за команду Toyota, в субботу укрепил свое лидерство в Ралли Греция, заметно увеличив отрыв от преследователей. Если вечером в пятницу финн опережал ближайшего соперника меньше чем на 4 секунды, вечером в субботу отрыв превысил 30 секунд.

При этом главными преследователями Рованперы являются два чемпиона мира – Отт Тянак на Hyundai и Себастьен Ожье на Toyota. Хотя во второй половине дня оба выиграли по одному спецучастку, с утра они ничего не могли противопоставить чрезвычайно высокому темпу молодого соперника, выигравшего четыре допа подряд. Даже на первом спецучастке дня, где Рованпера назвал свой выбор шин неправильным и пожаловался на нехватку сцепления с покрытием, финн опередил титулованных конкурентов на 6 и 12 секунд соответственно. В итоге же к концу дня эстонец отстал от лидера на 31, а француз – на 40 секунд.

Впрочем, для Ожье греческий этап сталкивается в целом неплохо, так как семикратный чемпион мира опережает главных соперников по сражению за титул. Потеряв много времени в пятницу из-за неисправностей, Элфин Эванс (Toyota) и Тьерри Невилль (Hyundai) занимают 7-ю и 10-е место соответственно – и чтобы подняться выше 7-й строчки за три воскресных допа, британцу и бельгийцу нужны серьезные проблемы у соперников. Которые, в свою очередь, наверняка постараются избежать риска на последних 70 километрах дистанции.

Москвич Николай Грязин сохраняет 3-е место в категории WRC 2, отстав больше чем на три минуты от соперников, ведущих борьбу за победу. При этом лидеров – боливийца Марко Буласию-Вилкинсона и известного по выступлениям в WRC норвежца Андреаса Миккельсена – по итогам двух дней гонки разделяет всего восемь десятых секунды.