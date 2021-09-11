Рованпера резко увеличил отрыв от соперников на Ралли Греция
Два чемпиона мира не смогли достойно ответить на крайне высокий темп самого молодого пилота WRC
Калле Рованпера, выступающий за команду Toyota, в субботу укрепил свое лидерство в Ралли Греция, заметно увеличив отрыв от преследователей. Если вечером в пятницу финн опережал ближайшего соперника меньше чем на 4 секунды, вечером в субботу отрыв превысил 30 секунд.
При этом главными преследователями Рованперы являются два чемпиона мира – Отт Тянак на Hyundai и Себастьен Ожье на Toyota. Хотя во второй половине дня оба выиграли по одному спецучастку, с утра они ничего не могли противопоставить чрезвычайно высокому темпу молодого соперника, выигравшего четыре допа подряд. Даже на первом спецучастке дня, где Рованпера назвал свой выбор шин неправильным и пожаловался на нехватку сцепления с покрытием, финн опередил титулованных конкурентов на 6 и 12 секунд соответственно. В итоге же к концу дня эстонец отстал от лидера на 31, а француз – на 40 секунд.
Впрочем, для Ожье греческий этап сталкивается в целом неплохо, так как семикратный чемпион мира опережает главных соперников по сражению за титул. Потеряв много времени в пятницу из-за неисправностей, Элфин Эванс (Toyota) и Тьерри Невилль (Hyundai) занимают 7-ю и 10-е место соответственно – и чтобы подняться выше 7-й строчки за три воскресных допа, британцу и бельгийцу нужны серьезные проблемы у соперников. Которые, в свою очередь, наверняка постараются избежать риска на последних 70 километрах дистанции.
Москвич Николай Грязин сохраняет 3-е место в категории WRC 2, отстав больше чем на три минуты от соперников, ведущих борьбу за победу. При этом лидеров – боливийца Марко Буласию-Вилкинсона и известного по выступлениям в WRC норвежца Андреаса Миккельсена – по итогам двух дней гонки разделяет всего восемь десятых секунды.
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|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Отрыв
|Отставание
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|30.800
|30.800
|3
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|40.200
|9.400
|4
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2'09.400
|1'29.200
|5
|Adrien Fourmaux
Рено Жамуй
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|3'19.200
|1'09.800
|6
| Гус Гринсмит
Крис Паттерсон
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|3'35.000
|15.800
|7
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|5'51.900
|2'16.900
|8
| Марко Буласия
Marcelo Der
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|7'09.000
|1'17.100
|9
| Андреас Миккельсен
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|7'09.800
|0.800
|10
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|7'47.600
|37.800
|Полные результаты