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WRC / Ралли Эстония Отчет об этапе

Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония

Борьбы за победу на седьмом этапе сезона WRC по сути не было. Лидер общего зачета выиграл 14 из 24 спецучастков и уехал от преследователей на минуту

Том Ховард
Автор:
, News editor
Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония
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Интрига в эстонской гонке сохранялась только в пятницу, когда Элфин Эванс выиграл пять допов подряд и даже создал небольшой отрыв. Но хлынувший вечером ливень сыграл против валлийца – на последнем скоростном участке дня его главный соперник и партнер по Toyota Калле Рованпера успел проскочить к финишу, пока состояние трассы оставалось еще более-менее сносным. 

Эванс же разом потерял 20 секунд – а с ними и лидерство в гонке. Дальне ралли и вовсе превратилось в сольное выступление Рованперы. Он откровенно доминировал всю субботу, а в воскресенье позволил себе чуть сбросить лишь тогда, когда никаких сомнений в итоговом результате уже не осталось. 

На завершавшем этап бонусном СУ Калле устроил соперникам настоящий мастер-класс, переиграв их всех на мокрой трассе на 20 секунд. Пятая победа в семи гонках почти не оставила сомнений, что в этом году никому не по силам тягаться с финном в споре за титул.  

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Эванс проиграл на финише минуту, а местный кумир Отт Тянак остался третьим. Чемпион WRC 2019 года отстал почти на два минуты и всего раз смог стать быстрейшим на спецучастке (да и то не единолично – Рованпера проехал с тем же временем). Такое выступление едва ли обрадовало гонщика Hyundai, который с 2010 года четырежды выигрывал домашнюю гонку.  

Тьерри Невилль финишировал четвертым, уступив совсем уж неприличные четыре минуты. У бельгийца не было технических проблем – но не было и достаточного сцепления, позволяющего атаковать на пределе. 

Четвертым он стал лишь потому, что Эсапекка Лаппи из Toyota в субботу пробил шину, из-за чего потерял несколько минут. 

Такамото Кацута после переворота на тестовом СУ перед стартом ехал осторожно и привел свою Toyota к пятому месту, а Адриен Фурмо стал сильнейшим представителем M-Sport Ford – для француза гонка стала, пожалуй, лучшей в сезоне. Он избежал ошибок, один раз стал быстрейшим на спецучастке и лишь на самом последнем допе упустил итоговое шестое место, пропустив быстрого Лаппи.

Для других экипажей на Puma воскресенье оказалось куда менее удачным: Пьер-Луи Лубе и Гус Гринсмит сошли в финальный день – из-за удара о камень и отказа трансмиссии соответственно. 

Эти проблемы позволили подняться до восьмого места сильнейшему гонщику в зачете RC2 Андреасу Миккельсену – его соперник Теему Суннинен в самой концовке потерял скорость из-за перебоев в зажигании. 

Максимальное количество очков, заработанных Келле Рованперой, позволило 21-летнему гонщику довести их общее число до 175. Следом в таблице идут Невилль (92), Эванс (79) и Тянак (77) – только чудо позволит кому-то из них побороться за титул. 

Сезон мирового ралли продолжится в начале августа культовой гонкой в Финляндии.

Результаты бонусного СУ24 Ралли Эстония

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв Отставание
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 9'18.2    
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 9'40.7 22.5 22.5
3 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 9'42.9 24.7 2.2
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 9'53.7 35.5 10.8
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 9'57.2 39.0 3.5
Полные результаты

Результаты Ралли Эстония

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:54'29.0  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:55'29.9 1'00.9
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:56'24.7 1'55.7
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:58'22.3 3'53.3
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:58'42.4 4'13.4
6 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:59'18.1 4'49.1
7 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria 		Ford Puma Rally1 RC1 2:59'38.2 5'09.2
8 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:05'30.8 11'01.8
9 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 3:05'56.1 11'27.1
10 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:07'33.8 13'04.8
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