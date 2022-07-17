Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония
Борьбы за победу на седьмом этапе сезона WRC по сути не было. Лидер общего зачета выиграл 14 из 24 спецучастков и уехал от преследователей на минуту
Интрига в эстонской гонке сохранялась только в пятницу, когда Элфин Эванс выиграл пять допов подряд и даже создал небольшой отрыв. Но хлынувший вечером ливень сыграл против валлийца – на последнем скоростном участке дня его главный соперник и партнер по Toyota Калле Рованпера успел проскочить к финишу, пока состояние трассы оставалось еще более-менее сносным.
Эванс же разом потерял 20 секунд – а с ними и лидерство в гонке. Дальне ралли и вовсе превратилось в сольное выступление Рованперы. Он откровенно доминировал всю субботу, а в воскресенье позволил себе чуть сбросить лишь тогда, когда никаких сомнений в итоговом результате уже не осталось.
На завершавшем этап бонусном СУ Калле устроил соперникам настоящий мастер-класс, переиграв их всех на мокрой трассе на 20 секунд. Пятая победа в семи гонках почти не оставила сомнений, что в этом году никому не по силам тягаться с финном в споре за титул.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
Эванс проиграл на финише минуту, а местный кумир Отт Тянак остался третьим. Чемпион WRC 2019 года отстал почти на два минуты и всего раз смог стать быстрейшим на спецучастке (да и то не единолично – Рованпера проехал с тем же временем). Такое выступление едва ли обрадовало гонщика Hyundai, который с 2010 года четырежды выигрывал домашнюю гонку.
Тьерри Невилль финишировал четвертым, уступив совсем уж неприличные четыре минуты. У бельгийца не было технических проблем – но не было и достаточного сцепления, позволяющего атаковать на пределе.
Четвертым он стал лишь потому, что Эсапекка Лаппи из Toyota в субботу пробил шину, из-за чего потерял несколько минут.
Такамото Кацута после переворота на тестовом СУ перед стартом ехал осторожно и привел свою Toyota к пятому месту, а Адриен Фурмо стал сильнейшим представителем M-Sport Ford – для француза гонка стала, пожалуй, лучшей в сезоне. Он избежал ошибок, один раз стал быстрейшим на спецучастке и лишь на самом последнем допе упустил итоговое шестое место, пропустив быстрого Лаппи.
Для других экипажей на Puma воскресенье оказалось куда менее удачным: Пьер-Луи Лубе и Гус Гринсмит сошли в финальный день – из-за удара о камень и отказа трансмиссии соответственно.
Эти проблемы позволили подняться до восьмого места сильнейшему гонщику в зачете RC2 Андреасу Миккельсену – его соперник Теему Суннинен в самой концовке потерял скорость из-за перебоев в зажигании.
Максимальное количество очков, заработанных Келле Рованперой, позволило 21-летнему гонщику довести их общее число до 175. Следом в таблице идут Невилль (92), Эванс (79) и Тянак (77) – только чудо позволит кому-то из них побороться за титул.
Сезон мирового ралли продолжится в начале августа культовой гонкой в Финляндии.
Результаты бонусного СУ24 Ралли Эстония
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|9'18.2
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|9'40.7
|22.5
|22.5
|3
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|9'42.9
|24.7
|2.2
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|9'53.7
|35.5
|10.8
|5
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|9'57.2
|39.0
|3.5
|Полные результаты
Результаты Ралли Эстония
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:54'29.0
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:55'29.9
|1'00.9
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:56'24.7
|1'55.7
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:58'22.3
|3'53.3
|5
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:58'42.4
|4'13.4
|6
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:59'18.1
|4'49.1
|7
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:59'38.2
|5'09.2
|8
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:05'30.8
|11'01.8
|9
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|3:05'56.1
|11'27.1
|10
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:07'33.8
|13'04.8
|Полные результаты
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