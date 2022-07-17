Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония

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Интрига в эстонской гонке сохранялась только в пятницу, когда Элфин Эванс выиграл пять допов подряд и даже создал небольшой отрыв. Но хлынувший вечером ливень сыграл против валлийца – на последнем скоростном участке дня его главный соперник и партнер по Toyota Калле Рованпера успел проскочить к финишу, пока состояние трассы оставалось еще более-менее сносным.

Эванс же разом потерял 20 секунд – а с ними и лидерство в гонке. Дальне ралли и вовсе превратилось в сольное выступление Рованперы. Он откровенно доминировал всю субботу, а в воскресенье позволил себе чуть сбросить лишь тогда, когда никаких сомнений в итоговом результате уже не осталось.

На завершавшем этап бонусном СУ Калле устроил соперникам настоящий мастер-класс, переиграв их всех на мокрой трассе на 20 секунд. Пятая победа в семи гонках почти не оставила сомнений, что в этом году никому не по силам тягаться с финном в споре за титул.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Эванс проиграл на финише минуту, а местный кумир Отт Тянак остался третьим. Чемпион WRC 2019 года отстал почти на два минуты и всего раз смог стать быстрейшим на спецучастке (да и то не единолично – Рованпера проехал с тем же временем). Такое выступление едва ли обрадовало гонщика Hyundai, который с 2010 года четырежды выигрывал домашнюю гонку.

Тьерри Невилль финишировал четвертым, уступив совсем уж неприличные четыре минуты. У бельгийца не было технических проблем – но не было и достаточного сцепления, позволяющего атаковать на пределе.

Четвертым он стал лишь потому, что Эсапекка Лаппи из Toyota в субботу пробил шину, из-за чего потерял несколько минут.

Такамото Кацута после переворота на тестовом СУ перед стартом ехал осторожно и привел свою Toyota к пятому месту, а Адриен Фурмо стал сильнейшим представителем M-Sport Ford – для француза гонка стала, пожалуй, лучшей в сезоне. Он избежал ошибок, один раз стал быстрейшим на спецучастке и лишь на самом последнем допе упустил итоговое шестое место, пропустив быстрого Лаппи.

Для других экипажей на Puma воскресенье оказалось куда менее удачным: Пьер-Луи Лубе и Гус Гринсмит сошли в финальный день – из-за удара о камень и отказа трансмиссии соответственно.

Эти проблемы позволили подняться до восьмого места сильнейшему гонщику в зачете RC2 Андреасу Миккельсену – его соперник Теему Суннинен в самой концовке потерял скорость из-за перебоев в зажигании.

Максимальное количество очков, заработанных Келле Рованперой, позволило 21-летнему гонщику довести их общее число до 175. Следом в таблице идут Невилль (92), Эванс (79) и Тянак (77) – только чудо позволит кому-то из них побороться за титул.

Сезон мирового ралли продолжится в начале августа культовой гонкой в Финляндии.

Результаты бонусного СУ24 Ралли Эстония

Результаты Ралли Эстония