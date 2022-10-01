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После первого дня новозеландской гонки судьи присудили трем пилотам штрафы за превышение объема использованной на скоростном участке гибридной энергии. И хотя их размер составил всего пять секунд, Отту Тянаку это стоило первого места, а отставание лидера сезона Каллер Рованперы от вышедшего вперед Элфина Эванса выросло до 12 секунд.

Однако наступила суббота – и финский гонщик Toyota, которому в этот день исполнилось 22 года, помчал вперед в недоступном для соперников темпе. Он стал лучшим на трех из шести допов дня, а после аварии Эванса на СУ9 мог завершить программу с преимуществом в 29 секунд над партнером по Toyota Себастьеном Ожье.

Тянак в субботу получил новый штраф за перерасход энергии (вместе с партнерами по Hyundai Тьерри Невиллем и Оливером Сольбергом).

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Второй день гонки оказался богатым на происшествия, в том числе из-за послеобеденного дождя. Кроме Эванса, машины разбили Такамото Кацута (это первый сход японца со старта сезона) и Гус Гринсмит.

В зачете RC2 местный гонщик Хейден Пэддон уверенно опережает Каетана Каетановича и звезду кольцевой серии Supercars Шейна ван Гисбергена.

До финиши Ралли Новая Зеландия участникам осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью чуть более 30 км. Если Калле Рованпера победит, а Отт Тянак так и останется третьим, WRC получит самого молодого чемпиона в истории.

Положение на Ралли Новая Зеландия после СУ13