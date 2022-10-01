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WRC / Ралли Новая Зеландия Отчет о секции

Рованпера прорвался в лидеры Ралли Новая Зеландия и оказался в шаге от титула

По итогам субботы гонщик Toyota уехал от преследователей – если он удержит первую позицию, то досрочно станет чемпионом мира

Том Ховард
Автор:
, News editor
Рованпера прорвался в лидеры Ралли Новая Зеландия и оказался в шаге от титула
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После первого дня новозеландской гонки судьи присудили трем пилотам штрафы за превышение объема использованной на скоростном участке гибридной энергии. И хотя их размер составил всего пять секунд, Отту Тянаку это стоило первого места, а отставание лидера сезона Каллер Рованперы от вышедшего вперед Элфина Эванса выросло до 12 секунд. 

Однако наступила суббота – и финский гонщик Toyota, которому в этот день исполнилось 22 года, помчал вперед в недоступном для соперников темпе. Он стал лучшим на трех из шести допов дня, а после аварии Эванса на СУ9 мог завершить программу с преимуществом в 29 секунд над партнером по Toyota Себастьеном Ожье. 

Тянак в субботу получил новый штраф за перерасход энергии (вместе с партнерами по Hyundai Тьерри Невиллем и Оливером Сольбергом).

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Второй день гонки оказался богатым на происшествия, в том числе из-за послеобеденного дождя. Кроме Эванса, машины разбили Такамото Кацута (это первый сход японца со старта сезона) и Гус Гринсмит. 

В зачете RC2 местный гонщик Хейден Пэддон уверенно опережает Каетана Каетановича и звезду кольцевой серии Supercars Шейна ван Гисбергена. 

До финиши Ралли Новая Зеландия участникам осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью чуть более 30 км. Если Калле Рованпера победит, а Отт Тянак так и останется третьим, WRC получит самого молодого чемпиона в истории. 

Положение на Ралли Новая Зеландия после СУ13

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:28'21.3  
2 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:28'45.3 24.0
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:28'57.7 36.4
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:29'52.7 1'31.4
5 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:31'51.2 3'29.9
6 New Zealand Хейден Пэддон
New Zealand Джон Кеннард 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:37'17.3 8'56.0
7 Italy Лоренцо Бертелли
Italy Лоренцо Гранаи 		Ford Puma Rally1 RC1 2:37'44.6 9'23.3
8 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:39'22.0 11'00.7
9 New Zealand Шейн ван Гисберген
Глен Уэстон 		Škoda Fabia R5 RC2 2:40'26.7 12'05.4
10 Гарри Бейтс
Джон Маккарти 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:43'50.0 15'28.7
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