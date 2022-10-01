Рованпера прорвался в лидеры Ралли Новая Зеландия и оказался в шаге от титула
По итогам субботы гонщик Toyota уехал от преследователей – если он удержит первую позицию, то досрочно станет чемпионом мира
После первого дня новозеландской гонки судьи присудили трем пилотам штрафы за превышение объема использованной на скоростном участке гибридной энергии. И хотя их размер составил всего пять секунд, Отту Тянаку это стоило первого места, а отставание лидера сезона Каллер Рованперы от вышедшего вперед Элфина Эванса выросло до 12 секунд.
Однако наступила суббота – и финский гонщик Toyota, которому в этот день исполнилось 22 года, помчал вперед в недоступном для соперников темпе. Он стал лучшим на трех из шести допов дня, а после аварии Эванса на СУ9 мог завершить программу с преимуществом в 29 секунд над партнером по Toyota Себастьеном Ожье.
Тянак в субботу получил новый штраф за перерасход энергии (вместе с партнерами по Hyundai Тьерри Невиллем и Оливером Сольбергом).
Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Второй день гонки оказался богатым на происшествия, в том числе из-за послеобеденного дождя. Кроме Эванса, машины разбили Такамото Кацута (это первый сход японца со старта сезона) и Гус Гринсмит.
В зачете RC2 местный гонщик Хейден Пэддон уверенно опережает Каетана Каетановича и звезду кольцевой серии Supercars Шейна ван Гисбергена.
До финиши Ралли Новая Зеландия участникам осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью чуть более 30 км. Если Калле Рованпера победит, а Отт Тянак так и останется третьим, WRC получит самого молодого чемпиона в истории.
Положение на Ралли Новая Зеландия после СУ13
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:28'21.3
|2
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:28'45.3
|24.0
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:28'57.7
|36.4
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:29'52.7
|1'31.4
|5
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:31'51.2
|3'29.9
|6
| Хейден Пэддон
Джон Кеннард
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:37'17.3
|8'56.0
|7
| Лоренцо Бертелли
Лоренцо Гранаи
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:37'44.6
|9'23.3
|8
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:39'22.0
|11'00.7
|9
| Шейн ван Гисберген
Глен Уэстон
|Škoda Fabia R5
|RC2
|2:40'26.7
|12'05.4
|10
| Гарри Бейтс
Джон Маккарти
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:43'50.0
|15'28.7
|Полные результаты
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