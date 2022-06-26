Рованпера продолжил сезон WRC победой в Кении

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Знаменитая кенийская гонка вернулась в календарь мирового ралли в 2021 году после долгого перерыва. Она имеет славу самой жесткой и «убойной» для техники, а также изматывающей для участников. Однако в этот раз ее гравийная дистанция из 19 скоростных участков и 363 километров покорилась 21-летнему спортсмену, который в нынешнем сезоне, похоже, готов побеждать в любых условиях.

Несмотря на необходимость первым выезжать на спецучастки, Калле Рованпера уверенно переиграл преследователей. Он опередил своего партнера по Toyota Элфина Эванса без малого на минуту, а для японской марки триумф оказался полным: четыре первых места на финише.

Последний раз подобный результат был зафиксирован в WRC в 1993 году – невероятно, но тогда Топ-4 также осталась за Toyota и также на Ралли Сафари. Победителем гонки стал Юха Канккунен.

Из 12 машин топового зачета Rally1 до финиша смогли добраться всего шесть, для Hyundai и M-Sport Ford гонка стала подлинным бедствием.

Для Рованперы путь к четвертой победы в сезоне начался с осечки на зрительском допе в центре Найроби, столицы страны. Калле едва не перевернул машину и проколол колесо. Но начиная с утра пятницы, когда стартовала реальная борьба, финн нашел подход к мягким пескам кенийских проселков и вышел вперед, выигрывая у Эванса 14,6 секунды.

Валлиец держался в темпе партнера по команде почти всю субботу, но в самом конце дня под хлынувшим дождем потерял скорость из-за поломки дворников. Из-за этого разрыв между двумя экипажами Toyota вырос до 40,3 секунды.

В финальный день никто из гонщиков уже не рисковал, и статус-кво сохранился до завершения дистанции. На бонусном СУ «Адские врата» ни Рованпера, ни Эванс даже не стали бороться за дополнительные очки.

Третьим финишировал Такамото Кацута. Год назад именно Сафари стала самой успешной гонкой для японца, тогда он стал вторым. Теперь протеже Toyota завоевал второй в карьере призовой кубок.

Самый титулованный гонщик команды, заявленный по «уайлд-кард» Себастьен Ожье, стал первым лидером ралли, но на СУ3 мотор его машины потерял мощность из-за густой пыли, но куда больше француз потерял на последнем спецучастке дня, когда прокол стоил ему двух потерянных минут. Отыграть их Себ так и не смог.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Ближайшим преследователем Toyota стал отставший на десять минут Тьерри Невилль. Бельгиец их Hyundai в субботу вышел на третье место, но на финальном допе дня влетел в огромное дерево. Даже несмотря на штраф по системе SuperRally, он все равно показал итоговый пятый результат, да еще и собрал максимум бонусов на «Адских вратах».

Крейг Брин, чье отставание и вовсе составило 23 минуты, принес ложку меда в огромную бочку дегтя, какой стала гонка для M-Sport. Поломки и аварии вывели из борьбы все четыре экипажа команды по ходу пятничных спецучастков. Машины удалось вернуть в строй – но в субботу две из них вновь выбыли из гонки, а на третьей, Себастьена Леба, под вечер размолотило подвеску и выбило рулевую тягу.

Немногим лучше сложилась гонка и для Hyundai: Отт Тянак поднялся было до третьего места, но пострадал от проблем с трансмиссией и рулевым управлением, а Оливер Сольберг вынужден был буквально ползком двигаться к финишу, теряя время из-за проколов, штрафов и всевозможных неполадок.

В итоге седьмым Ралли Сафари закончил греческий пилот-любитель Журден Сердеридис, арендовавший машину у M-Sport, отставший на полчаса Леб и победитель в зачете WRC2 Rtfnfy Каетанович.

В общем зачете преимущество Рованперы уже стало подавляющим. Набрав 145 очков, финн довел отрыв от стабильного Невилля до 65. Дальше с равным количеством баллов (62) в таблице располагаются Тянак и – внезапно – Кацута.

Сезон WRC продолжится в середине июля в Эстонии.

Результаты бонусного СУ Ралли Кения

Результаты Ралли Кения