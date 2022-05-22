Рованпера продлил серию побед в WRC на Ралли Португалия

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Четвертый этап сезона мирового ралли стал первой гонкой для гибридных машин нового поколения на гравийном покрытии. Но вновь, как на шведском снегу и хорватском асфальте, сильнейшим стал гонщик Toyota Калле Рованпера.

21-летний финн стал первым после Отта Тянака в 2018-м, кто выиграл в WRC три гонки кряду. Он опередил на 15,2 секунды своего партнера по команде Элфина Эванса, который долгое время казался главным фаворитом.

Рованпера завершил гонкой победой на бонусном СУ, заработав, таким образом, максимальное количество очков и укрепив позиции в общем зачете.

Тот же финальный спецучасток решил судьбу третьего места – в двух минутах позади лидера ветеран Дани Сордо из Hyundai смог на две секунды опередить Такамото Кацуту, не позволив гонщикам Toyota занять весь подиум.

Лишь этой четверке удалось избежать серьезных неприятностей – прежде всего, проколов – по ходу дистанции гонки. Всем остальным пришлось куда сложнее.

Вернувшийся в чемпионат впервые после победы в Монте-Карло Себастьен Леб попал в аварию, лидируя по ходу первого дня, а Себастьен Ожье выбыл из гонки сначала в пятницу, а затем и в субботу – но вновь вернулся в борьбу и попал-таки в итоговый протокол, пусть и с двухчасовым отставанием.

Себастьен Леб, Изабель Галмиш, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Успех Рованперы в этот раз вышел особенно убедительным. Всю пятницу он как лидер сезона открывал спецучастки, теряя время на более скользком покрытии. Несмотря на это, пока его преследователи прокалывали колеса, Калле завершил день вторым в 13,6 за Эвансом.

Перелом в ходе гонки наступил, когда под вечер субботы на Португалию обрушился сильный дождь. Эванс довел было преимущество до 18,4 секунды, но на раскисшей трассе Рованпера не только отыграл отставание, но и вышел на 5,7 секунды вперед.

В финальный день финну осталось только удержаться впереди, что он и сделал, выиграв три из пяти спецучастков. Эванс, который еще ни разу в 2022 году не доехал до подиума, хотя лидировал в двух из трех прошедших гонок, предпочел не рисковать и удержать второе место.

Тьерри Невилль пробился на пятое место после проблем с приводным валом в пятницу, когда бельгиец занимал второе место. Его партнер по Hyundai Отт Тянак в пятницу потерял более трех минут после двойного прокола и в итоге финишировал шестым

Пьер-Луи Лубе стал лучшим представителем M-Sport Ford на седьмом месте – хотя шел четвертым в пятницу вечером, когда серьезно ошибся и улетел с трассы.

Действующий чемпион мира Себастьен Ожье в пятницу вынужден был сойти после двух проколов, а в субботу допустил ошибку на СУ11, когда отвлекся на приборную панель после неполадок в гибридной системе.

После аварии Теему Сунинена на финальном спецучастке сильнейший экипаж категории RC2, ведомый Йоаном Росселем, поднялся на десятое место в общем зачете. Выступающий в этом же классе Николай Грязин едва не выиграл один из допов в субботу, обогнав всех соперников из топового зачета, но после сложной пятницы финишировал далеко от очковой десятки.

В общем зачете преимущество Рованперы нал Невиллем достигло уже 46 очков. Сезон мирового ралли продолжится через две недели в Италии.

Результаты Ралли Португалия