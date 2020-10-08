Рованпера перевернулся на шейкдауне Ралли Италия

Калле Рованпера, выступающий в составе заводской команды Toyota, попал в аварию по ходу прохождения шейкдауна (тестового спецучастка, время на котором никак не влияет на результат гонки) Ралли Италия.

Точнее, авария случилась уже после того, как финский пилот пересек линию финиша. «В этот момент я переборщил со скоростью, – написал сам Рованпера в твитере. – В итоге не смог нормально замедлиться перед следующей связкой – и мы аккуратно перевернулись. Прошу прощения, что обеспечил команду лишней работой. Завтра машина будет в порядке».

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Первый спецучасток Ралли Италия стартует в эту пятницу в 8:50 по московскому времени, последний – в воскресенье в 13:20. И не исключено, что на этом чемпионат мира 2020 года и завершится.

В расписании по-прежнему есть запланированный на конец ноября этап в Бельгии – плюс организаторы турнира до сих пор обсуждают возможность включить в календарь Ралли Монца, которое в начале декабря пройдет на территории знаменитой кольцевой трассы. Но в Бельгии беспокойство вызывает эпидемиологическая обстановка – а переговоры с организаторами Ралли Монца пока ни к чему не привели. Европейская пресса сообщает, что во втором случае решение будет принято до старта Ралли Италия.