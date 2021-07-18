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Предыдущая / Рованпера и Лукьянюк уверенно лидируют в Эстонии
WRC / Ралли Эстония Отчет о гонке

Рованпера на Ралли Эстония одержал первую победу в карьере

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Ожье увеличил отрыв в борьбе за чемпионский титул

Рованпера на Ралли Эстония одержал первую победу в карьере

20-летний гонщик Toyota Калле Рованпера одержал победу на Ралли Эстония WRC. Он захватил лидерство в гонке еще в пятницу, после поломки Отта Тянака, и уверенно удержал его до конца ралли. Эта победа стала для Рованперы первой в WRC.

Второе и третье места в гонке заняли пилоты Hyundai Крейг Брин и Тьерри Невилль. Лидер чемпионата Себастьен Ожье финишировал четвертым, а его ближайший преследователь Элфин Эванс расположился на пятой строчке. 

Победа на Power stage досталась Тянаку, который не попал в топ-10 по итогам гонки. Невилль стал на этом этапе вторым, и в общей сумме на пять очков сократил отставание от Эванса в борьбе за второе место в чемпионате.

Лидерство в общем зачете уверенно удержал Ожье, который теперь выигрывает у Эванса 37 очков. А Рованпера за счет победы поднялся на четвертое место в общем зачете.

В классе R5 победителем в Эстонии стал россиянин Алексей Лукьянюк, который опередил норвежцев Андреаса Миккельсена и Андреаса Остберга. В общем зачете Лукьянюк стал восьмым, что принесло ему первые очки в абсолютном зачете WRC.

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Рованпера и Лукьянюк уверенно лидируют в Эстонии

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Рованпера и Лукьянюк уверенно лидируют в Эстонии
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