Рованпера на Ралли Эстония одержал первую победу в карьере

20-летний гонщик Toyota Калле Рованпера одержал победу на Ралли Эстония WRC. Он захватил лидерство в гонке еще в пятницу, после поломки Отта Тянака, и уверенно удержал его до конца ралли. Эта победа стала для Рованперы первой в WRC.

Второе и третье места в гонке заняли пилоты Hyundai Крейг Брин и Тьерри Невилль. Лидер чемпионата Себастьен Ожье финишировал четвертым, а его ближайший преследователь Элфин Эванс расположился на пятой строчке.

Победа на Power stage досталась Тянаку, который не попал в топ-10 по итогам гонки. Невилль стал на этом этапе вторым, и в общей сумме на пять очков сократил отставание от Эванса в борьбе за второе место в чемпионате.

Лидерство в общем зачете уверенно удержал Ожье, который теперь выигрывает у Эванса 37 очков. А Рованпера за счет победы поднялся на четвертое место в общем зачете.

В классе R5 победителем в Эстонии стал россиянин Алексей Лукьянюк, который опередил норвежцев Андреаса Миккельсена и Андреаса Остберга. В общем зачете Лукьянюк стал восьмым, что принесло ему первые очки в абсолютном зачете WRC.