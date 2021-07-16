Рованпера лидирует в Ралли Эстония после схода Тянака

Калле Рованпера, выступающий в составе команды Toyota, возглавляет общий зачет Ралли Эстония по итогам пятницы. Финский пилот показал лучшие времена на 6-ти из 8-ми пятничных спецучастков – однако от ближайшего преследователя, Крейга Брина на Hyundai, смог оторваться только на 8,5 секунд.

Главные герои чемпионата пока не могут бороться за лидирующие позиции: Тьерри Невилль на Hyundai и действующий чемпион Себастьен Ожье, находясь на 3-м и 4-м местах, уступают Рованпере больше 50 секунд. Для бельгийца одной из проблем стал прокол – но по ходу дня пилот не раз признавал, что поведение его автомобиля нельзя назвать идеальным. Француз, напротив, остался доволен собой и своей машиной – потеря же времени была неизбежной, так как Ожье ехал по трассе первым и расчищал верхний рыхлый слой грунта.

По разным причинам с трассы сошли сразу несколько гонщиков, выступающих на технике WRC. Самым громким событием стала очередная неудача Отта Тянака: вылетев с трассы, эстонец пробил сразу две шины – и, не имея запасных колес (на предыдущем допе экс-чемпион мира уже стал жертвой прокола), был вынужден отказаться от продолжения борьбы.

Японский пилот Toyota Такамото Кацута, который на предыдущей гонке в Кении впервые стал призером этапа WRC, и вовсе остался в сервис-парке, несмотря на полностью исправную и боеспособную машину. Причиной стали боли в шее и спине, которые почувствовал штурман японца Дэниэл Барритт. Британец был направлен на медицинское обследование – но еще до появления результатов команда приняла решение снять экипаж с гонки. В то время как Тянак наверняка вернется в борьбу – но большой временной штраф за пропуск нескольких спецучастков наверняка не позволит эстонцу набрать много очков.

Среди пилотов, выступающих на автомобилях младшей категории R5, в лидерах находятся сразу два российских экипажа. Алексей Лукьянюк находится на 8-м месте в общем зачете, опережая всех пилотов на аналогичной технике и являясь лидером подзачета WRC 3. Николай Грязин находится на 3 позиции ниже и занимает 2-е место в своем подзачете WRC 2.