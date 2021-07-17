Рованпера и Лукьянюк уверенно лидируют в Эстонии

Калле Рованпера, выступающий в составе команды Toyota, продолжает лидировать в эстонском этапе чемпионата мира по ралли. За день финн в 6 раз увеличил отрыв от ближайшего преследователя – и шансы 20-летнего пилота одержать первую победу на этапе WRC сейчас выглядят очень высокими.

В субботу Рованпера выиграл только один спецучасток из 9-ти – однако увеличил преимущество над занимающим второе место Крейгом Брином на Hyundai с 9 с до 51. В первую пятерку также входят еще один пилот корейской марки Тьерри Невилль и еще два гонщика Toyota – действующий чемпион Себастьен Ожье и Элфин Эванс. Наименьший разрыв в лидирующей группе – 17 с – между Невиллем и Ожье. Оба гонщика, которые ведут борьбу за 3-ю позицию, в субботу чувствовали себя не слишком уверенно и концентрировались скорее на сражении друг с другом, чем на попытках пробиться на первые две строчки протокола.

Самым быстрым из гонщиков на машинах менее быстрой категории R5 остается россиянин Алексей Лукьянюк, который на 40 секунд опережает известного по выступлениям в WRC Андреаса Миккельсена (оба гонщика управляют автомобилями Skoda Fabia). В общем зачете Лукьянюк находится на 8-м месте – финиш на этой позиции обеспечит россиянину первые очки в абсолютный зачет чемпионата мира.

Неудачно сложилась суббота для другого россиянина, выступающего на технике R5. Николай Грязин вел плотную борьбу с Мадсом Остбергом за 2-е место в подкатегории WRC 3 – но еще до обеда москвич перевернул свой автомобиль.