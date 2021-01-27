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Российского раллиста вынудили выступать в нейтральном статусе

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Российского раллиста вынудили выступать в нейтральном статусе
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, редактор

Николай Грязин пострадал из-за допинга на Олимпиаде

Гонщик серии WRC2 Николай Грязин стал жертвой санкций, наложенных на российских спортсменов в связи с допинговым скандалом после Олимпиады в Сочи.

Сейчас атлетам из России запрещено выступать на крупных международных турнирах в статусе представителей своей страны. Организаторы Ралли Монте-Карло сочли, что эти требования относятся и к автоспорту, и потребовали от Грязина подтвердить его нейтральный статус.

«Всем привет. Интересный инцидент, который мы не освещали во время гонки, и я решил сказать об этом сейчас. После первого (или второго) дня гонки, нам пришло письмо от FIA вместе с WADA, где попросили налепить везде наклейки "neutral athlete", потому что мы русский экипаж. А русские нынче в черном списке из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом. Хорошо, что не потребовали снимать флаги.

И в случае нашей победы, гимна РФ не будет. Так что будем просить включать Катюшу», – цитирует Грязина сообщество «Автоспорт & Мотоспорт».

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Николай Грязин
Автор Иван Матушкин

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