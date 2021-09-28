Renault готова прийти в WRC. Но только с электрокарами

Со следующего сезона чемпионата мира по ралли вступает в силу новый технический регламент, по которому машины топовой категории Rally1 получат гибридные силовые установки. Однако в концерне Renault признались, что удивлены такому решению, так как гибридные технологии уже уступают свое место чистым электромобилям.

Концерн ведет переговоры с FIA о том, чтобы следующая редакция технического регламента позволила электромобилям участвовать в ралли и готов увеличить там свое присутствие, заявил директор Renault Sport по работе с клиентами Бено Ножье.

«У нас есть совершенно четкое виденье будущего раллийных машин, и это не гибридные силовые установки, – заявил Ножье изданию Dirtfish.com. – Наши дорожные машины следующего поколения будут электрическими. И мы уже говорим с FIA о том, чтобы ускорить приход электрокаров в ралли. Очевидно, что в скором будущем все спортивные машины перейдут на электротягу.

Для нас стало сюрпризом, что в FIA не сделали машины класса Rally2 хотя бы гибридными. Да и новый регламент Rally1 меня удивил. Очевидно, что нужен больший шаг в сторону электротранспорта.

Если при следующем регламенте машины Rally1 станут электрическими, мы охотно рассмотрим приход в чемпионат. Вряд ли с маркой Alpine, которая сейчас присутствует в Формуле 1. Но я верю, что в любой из категорий от Rally1 до Rally5 должны присутствовать электрические машины.

Гибридная техника может быть промежуточным звеном при переходе на электромобили. К 2025 году правила должны допустить электрокары в ралли».

Сейчас Renault Sport делает для клиентов гоночные машины Clio по регламенту Rally5 и Rally4, а также раллийный спорткар Alpine RGT. При этом ранее компания представила электрокар Renault5, который вскоре поступит в продажу и по габаритам будет близок как раз к Clio.

Сейчас в топ-категории мирового ралли присутствует только Toyota, Ford, Hyundai, а также Citroen с клиентской командой. В младших категориях также представлены марки Volkswagen и Skoda. Для сравнения, в Формуле 1 выступает шесть автомобильных брендов и еще два (Honda и Renault) присутствуют как поставщики силовых установок.