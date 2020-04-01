Разработчик гибридов для Mercedes F1 стал единым поставщиком WRC

Тендер на поставку гибридных систем для WRC в период 2022-24 годом был объявлен прошлой весной. Разработать эти устройства для машин нового поколения топового класса Rally1 приглашались все желающие.

Директор FIA по ралли Ив Маттон ранее рассказал Motorsport.com, что гибридные системы будут использоваться только на машинах заводских команд.

Решение о выборе Compact Dynamics в качестве эксклюзивного поставщика было принято по итогам электронного голосования Всемирного совета. Немецкая компания является частью Shaeffler Group, которая давно работает с Audi, в том числе в Формуле Е. Кроме того, она поставляет мотор-генераторы (MGU) команде Mercedes в Ф1.

Как рассказал Маттон, системы рекуперации будут использоваться на дорожных секциях и частично на скоростных участках, но там, где это не приведет к резкому росту средней скорости.

Полный регламент нового класса Rally1 пока не опубликован, одним из предложений при его обсуждений был переход на стандартные базовые моторы, однако здесь еще предстоит найти компромисс между снижением расходов и вопросами маркетинга.

По ходу недавнего Ралли Мексика Тьерри Невиль крайне негативно высказался о планах по широкой унификации техники в топовой категории чемпионата, назвав их «дерьмовым R5-плюс» (R5 – это класс, стоящий на ступеньку ниже WRC – прим.ред.).