Раллист выбыл до конца сезона, попав под машину

Гонщик WRC Пьер-Луи Лубе будет вынужден пропустить конец сезона-2021 из-за травмы. Французский пилот попал под машину и получил перелом бедра. Подробности инцидента пока не известны. Сам Лубе лишь написал в соцсетях, что за руль в этом чемпионате уже не вернется.

Лубе выступал за команду 2C Competition на нескольких этапах этого сезона, периодически уступая место за рулем Оливеру Сольбергу. Он должен был выступить на Ралли Испания в конце октября, став одним из пяти гонщиков на машине Hyundai. О том, планировалось ли его участия в Ралли Монца в ноябре, не известно.

Лубе стал чемпионом WRC2 в 2019 году, а в 2020-м дебютировал в WRC. Тогда он проехал три этапа из шести и его лучшим результатом стало седьмое место. В этом году француз выше седьмой позиции так же не поднимался. Это место он завоевал на Ралли Эстония. Этап стал единственным в сезоне, на котором Лубе набрал зачетные очки. В турнирной таблице он идет на 18-м месте.