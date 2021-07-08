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WRC Новость

Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta

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, главный редактор

Радикальные изменения в конструкции машины из-за перехода на новые техтребования британская команда подчеркнула сменой имени автомобиля

Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta

Британская команда M-Sport, выступающая на автомобилях Ford в чемпионате мира по ралли, показала машину, которую будет использовать в гонках в следующем году. M-Sport стала первым участником чемпионата, показавшим автомобиль нового поколения, построенный по новым техтребованиям (известным как Rally1).

Одной из главных новостей стала смена имени автомобиля. В течение последних 11-ти лет на старт этапов чемпионата мира выходят машины Ford Fiesta, новый же автомобиль получил имя Ford Puma. Серийный автомобиль с таким названием был запущен в производство два года назад и представляет собой компактный кроссовер, построенный на одной платформе с нынешним поколением модели Fiesta. 

Испытания нового ралли-кара идут уже в течение нескольких месяцев: они начались в марте, а в апреле автомобиль проехал первые километры с использованием гибридной составляющей. Напомним, ее наличие является одним из главных изменений при переходе на новые техтребования – при этом в течение трех лет все команды будут использовать одинаковые гибридные модули от единого поставщика.

Впрочем, самой важной особенностью автомобилей, построенных в рамках концепции Rally1, выглядит новый подход к силовой структуре автомобиля. Если в настоящий момент основой конструкции машин WRC является кузов серийного автомобиля, то и представленная сегодня Ford Puma, и машины других команд строятся вокруг специально разработанных для этих целей пространственных рам.

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Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC
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Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC
2/5

Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC
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Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC
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Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC

Автомобиль-прототип Puma Rally1 WRC
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Фотограф: M-Sport M-Sport

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Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

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Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона
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