Ралли Великобритания в этом году не состоится

Организаторы Ралли Великобритания, которое в этом году должно было стать предпоследним этапом чемпионата мира, объявили об отмене гонки.

Отказ от проведения соревнований, которые должны были стартовать только 29 октября, заставил многих наблюдателей предположить, что решение организаторов связано с некими финансовыми сложностями. Однако официальное заявление гласит, что причиной отмены ралли является эпидемия коронавируса.

«Ситуация с проведением массовых мероприятий, с тем, как долго будут действовать требования по дистанцированию и ограничения на перемещения между странами, по-прежнему неопределенная, – говорится в заявлении. – К тому же, нельзя исключать новых вспышек заболевания.

По мере того как мы изучали рекомендации властей, для нас становилось все более очевидно, что говорить с уверенностью о проведении столь крупного мероприятия осенью невозможно. Поэтому мы решили переключить силы на проведение гонки в 2021 году».

Ралли Великобритания не состоится впервые с 1967 года и впервые будет отсутствовать в календаре чемпионата мира. Напомним, ранее из-за коронавируса были отменены португальский, финский, кенийский и новозеландский этапы (плюс еще до начала эпидемии из-за нестабильной политической ситуации от проведения гонки в 2020 году отказались организаторы Ралли Чили).

В начале года уже успели пройти три этапа WRC. Из оставшихся пяти две гонки, в Аргентине и Италии (они должны были пройти в апреле и июне), в настоящий момент считаются перенесенными на неопределенный срок. Даты еще трех этапов (турецкого, немецкого и японского) пока не корректировались.