Ралли Швеция уйдет на север в поисках снега

Маршрут ближайшего Ралли Швеции заметно отклонится к северу по сравнению с предыдущими сезонами. Такое решение организаторы гонки приняли на фоне проблем, регулярно возникающих в последние годы – непривычно теплая погода приводит к дефициту на трассе снега и льда. В результате на грунтовых дорогах появляются глубокие колеи, а гонщикам приходится осторожничать в поворотах – в отсутствие возможности на выходе «облокотиться» о снежный бруствер.

Такая картина (зафиксированная на скандинавской гонке этого года) считается нормальной, к примеру, на британском этапе чемпионата – но в Швецию команды едут совсем не за этим Фото: Austral / Hyundai Motorsport

По словам организаторов, 90 % дистанции в следующем году будет проложено по дорогам, не использовавшимся ранее. В частности, несколько совершенно новых допов появится в лене (провинции) Даларна (к северу от лена Вермланд, где традиционно находятся ключевые точки гонки) или на самой его границе.

При этом базой гонки останутся хорошо знакомые места – сервис-парк по-прежнему будет размещен в городке Турсбю, а в столице лена Карлстаде снова будет организован короткий спецучасток, рассчитанный на большое количество зрителей. Продолжится и традиция «заезда» ралли на территорию соседней Норвегии.

Особенно важным моментом для болельщиков должно стать сохранение в программе допа Варгасен. Именно на его дистанции находится Колин Крест – самый знаменитый раллийный трамплин, где машины совершают зрелищные прыжки, а организаторы замеряют длину этих полетов.