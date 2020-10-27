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Ралли Швеция уйдет на север в поисках снега

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Ралли Швеция уйдет на север в поисках снега
Автор:
, Главный редактор

Маршрут зимней гонки будет заметно обновлен – гонщики по-прежнему будут прыгать на самом знаменитом раллийном трамплине

Маршрут ближайшего Ралли Швеции заметно отклонится к северу по сравнению с предыдущими сезонами. Такое решение организаторы гонки приняли на фоне проблем, регулярно возникающих в последние годы – непривычно теплая погода приводит к дефициту на трассе снега и льда. В результате на грунтовых дорогах появляются глубокие колеи, а гонщикам приходится осторожничать в поворотах – в отсутствие возможности на выходе «облокотиться» о снежный бруствер.

Такая картина (зафиксированная на скандинавской гонке этого года) считается нормальной, к примеру, на британском этапе чемпионата – но в Швецию команды едут совсем не за этим

Такая картина (зафиксированная на скандинавской гонке этого года) считается нормальной, к примеру, на британском этапе чемпионата – но в Швецию команды едут совсем не за этим

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

По словам организаторов, 90 % дистанции в следующем году будет проложено по дорогам, не использовавшимся ранее. В частности, несколько совершенно новых допов появится в лене (провинции) Даларна (к северу от лена Вермланд, где традиционно находятся ключевые точки гонки) или на самой его границе.

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При этом базой гонки останутся хорошо знакомые места – сервис-парк по-прежнему будет размещен в городке Турсбю, а в столице лена Карлстаде снова будет организован короткий спецучасток, рассчитанный на большое количество зрителей. Продолжится и традиция «заезда» ралли на территорию соседней Норвегии.

Особенно важным моментом для болельщиков должно стать сохранение в программе допа Варгасен. Именно на его дистанции находится Колин Крест – самый знаменитый раллийный трамплин, где машины совершают зрелищные прыжки, а организаторы замеряют длину этих полетов.

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Кирилл Качнов

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