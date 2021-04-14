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WRC / Новость

Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления

Автор:
, редактор

Из-за климата традиционная снежная гонка могла остаться без снега

Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления

Изменение климата сказалось на месте проведения ежегодного Ралли Швеция WRC. Этап традиционно является единственным в сезоне, который проходит на снегу. Однако из-за глобального потепления наличие снега в регионе Вермланд, где обычно проходила гонка, больше не гарантировано.

Чтобы сохранить самобытность ралли, организаторы решили перенести его севернее, в регион Вестерботтен, где снег пока выпадает регулярно. 

Ралли Швеция регулярно проводится в WRC с 1973 года. За это время было пропущено лишь четыре этапа. Один из них пришелся на 2021 год, когда из-за коронавирусных ограничений гонку перенесли в Финляндию.

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WRC задумалась о Ралли Россия

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WRC задумалась о Ралли Россия
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Серия WRC
Автор Иван Матушкин

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