Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года
Согласно новому контракту, этап будет проводиться как минимум до 2024 года включительно
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Мировой чемпионат по ралли подтвердил, что продлил соглашение с организаторами Ралли Швеция на проведение соревнования в ближайшие два года.
Серия вернулась в Швецию после годичного вынужденного перерыва, возникшего из-за ковидных ограничений. К тому же, в 2022-м маршрут этапа отклонился к северу в сравнении с предыдущими сезонами. Решение о «переезде» было принято из-за климатических проблем – раньше в местах проведения спецучастков было настолько тепло, что не выпадало достаточного количества снега. Однако в этом году – этап как раз состоялся в минувшие выходные – условия были именно такими, в каких организаторы и хотели увидеть машины WRC нового поколения.
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